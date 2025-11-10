KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen: "Hij is een van de grootste gezwellen binnen Ajax"
Waterreus: "Ook hij zal verdrinken in de gore modderpoel die Ajax is"

Stefan
Ronald Waterreus
Ronald Waterreus Foto: © Pro Shots

Ronald Waterreus heeft met verbazing gekeken naar de geluiden rondom het ontslag van John Heitinga. De hoofdtrainer vertrok bij Ajax en kreeg bijval van andere trainers als Ron Jans (FC Utrecht) en Peter Bosz (PSV).

"De vraagtekens die bij Heitinga' s vertrek werden geplaatst; ze kunnen niet los worden gezien van de opmerkingen van zijn collega Ron Jans", schrijft Waterreus in De Limburger. "De trainer van FC Utrecht meent dat journalisten een kwalijke rol hebben gespeeld voorafgaand aan zijn ontslag. Letterlijke quote: 'Hoe men met ons trainers omgaat, dat moet nou eens een keer stoppen!"

"Peter Bosz, de trainer van PSV, sloot zich daarbij aan", gaat hij verder. "Hij heeft het gevoel dat trainers in Nederland steeds vaker 'als wegwerpartikel' worden behandeld. Ik vond het opmerkelijke uitspraken. Eenvoudigweg omdat ik nou niet de indruk heb dat er zo op de man is gespeeld. Ja, er is gewezen op het broze spel onder Heitinga’s leiding. Op de magere prestaties in de competitie en, dat vooral, die in de Champions League."

"En je kunt je inderdaad afvragen of het gepast is om iemand een ‘dead man walking’ te noemen", vervolgt hij. "Maar over het algemeen werd Heitinga, vind ik, juist opvallend gespaard. Ik vond het opmerkelijke uitspraken. Eenvoudigweg omdat ik nou niet de indruk heb dat er zo op de man is gespeeld. Ja, er is gewezen op het broze spel onder Heitinga’s leiding. Op de magere prestaties in de competitie en, dat vooral, die in de Champions League."

"Echt, deze PSV’er hoopt oprecht dat het snel goedkomt in de Arena."
Ronald Waterreus

"En je kunt je inderdaad afvragen of het gepast is om iemand een ‘dead man walking’ te noemen. Maar over het algemeen werd Heitinga, vind ik, juist opvallend gespaard. Hoezo te hard voor Heitinga?, vraag ik me dan af. Ja, de onverbeterlijke kudde eencelligen op social media, die trainers, voetballers en zelfs hun familieleden van alles toewensen. Maar niet de media, als u het mij vraagt. En waarom ook. Welke trainer ook wordt aangesteld; uiteindelijk zal ook diegene verdrinken in de gore modderpoel die Ajax is geworden."

"Echt, deze PSV’er hoopt oprecht dat het snel goedkomt in de Arena. Al was het maar omdat de eredivisie belang heeft bij een sterk Ajax. Hoe anders is de realiteit. In de hoofdstedelijke slangenkuil zal het nog lang onrustig blijven. Het is slechts wachten op het moment dat de volgende trainer van binnenuit wordt weggejaagd", aldus Waterreus.

