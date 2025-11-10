Waterreus: "Ook hij zal verdrinken in de gore modderpoel die Ajax is"

Ronald Waterreus heeft met verbazing gekeken naar de geluiden rondom het ontslag van John Heitinga. De hoofdtrainer vertrok bij Ajax en kreeg bijval van andere trainers als Ron Jans (FC Utrecht) en Peter Bosz (PSV).

"De vraagtekens die bij Heitinga' s vertrek werden geplaatst; ze kunnen niet los worden gezien van de opmerkingen van zijn collega Ron Jans", schrijft Waterreus in De Limburger. "De trainer van FC Utrecht meent dat journalisten een kwalijke rol hebben gespeeld voorafgaand aan zijn ontslag. Letterlijke quote: 'Hoe men met ons trainers omgaat, dat moet nou eens een keer stoppen!"

"Peter Bosz, de trainer van PSV, sloot zich daarbij aan", gaat hij verder. "Hij heeft het gevoel dat trainers in Nederland steeds vaker 'als wegwerpartikel' worden behandeld. Ik vond het opmerkelijke uitspraken. Eenvoudigweg omdat ik nou niet de indruk heb dat er zo op de man is gespeeld. Ja, er is gewezen op het broze spel onder Heitinga’s leiding. Op de magere prestaties in de competitie en, dat vooral, die in de Champions League."

