Waterreus over oud-speler Ajax: "Ze konden 35 miljoen krijgen"

Volgens Van Basten mag er meer verwacht worden van Lang. "Ik vind het een goede speler, die het verschil kan maken. Als hij in vorm is, heb je een goed wapen. Maar hij moet wel zorgen dat hij belangrijk is voor PSV. Dat is dit seizoen niet elke keer het geval geweest", stelt hij in Rondo.

Janssen sluit zich daar bij aan. "Tegen Juventus speelde hij geweldig. Hij heeft bij vlagen laten zien dat hij bij PSV echt aan de bovenkant zit. Maar 'bij vlagen' is het probleem", oordeelt hij. "Iedereen dicht hem een grotere carrière toe. Alleen hij laat het niet zien. Daarom speelt hij bij PSV."

Afgelopen winter stond Lang nadrukkelijk in de belangstelling van Napoli, maar liet PSV hem niet gaan. "Als ik goed geïnformeerd ben, hadden ze 35 miljoen euro kunnen krijgen voor een speler die in de zomer gaat", onthult Ronald Waterreus. "Ik had het wel gepakt." De Oranje-international lijkt komende zomer wél een transfer te gaan maken.