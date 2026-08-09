Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Ronald Waterreus is zeer te spreken over de komst van Marc ter Stegen naar Ajax. De oud-doelman noemt de ervaren Duitser een aanwinst voor de Eredivisie en kijkt uit naar zijn optredens in Amsterdam.
"Dat vind ik echt heel gaaf", zegt Waterreus over de transfer van Ter Stegen, die door Ajax wordt gehuurd van FC Barcelona. "In Duitsland heeft hij altijd in de schaduw van Manuel Neuer gestaan en de laatste twee jaar heeft hij gesukkeld met blessures, maar dit is absolute wereldklasse. Ik vind dit een absolute verrijking voor de Eredivisie, hoor."
Niet alleen Ter Stegen maakt Waterreus enthousiast. Ook de komst van Julian Brandt kan op zijn goedkeuring rekenen. "Ter Stegen en Brandt zijn nét niet meer absolute top, maar hikken er wel tegenaan. Ik word er wel blij van dat deze jongens in de Eredivisie spelen", aldus Ronald Waterreus bij De Eretribune.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"