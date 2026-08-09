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Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"

Joram
Ronald Waterreus in 2013
Ronald Waterreus in 2013 Foto: © Pro Shots

Ronald Waterreus is zeer te spreken over de komst van Marc ter Stegen naar Ajax. De oud-doelman noemt de ervaren Duitser een aanwinst voor de Eredivisie en kijkt uit naar zijn optredens in Amsterdam.

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"Dat vind ik echt heel gaaf", zegt Waterreus over de transfer van Ter Stegen, die door Ajax wordt gehuurd van FC Barcelona. "In Duitsland heeft hij altijd in de schaduw van Manuel Neuer gestaan en de laatste twee jaar heeft hij gesukkeld met blessures, maar dit is absolute wereldklasse. Ik vind dit een absolute verrijking voor de Eredivisie, hoor."

Niet alleen Ter Stegen maakt Waterreus enthousiast. Ook de komst van Julian Brandt kan op zijn goedkeuring rekenen. "Ter Stegen en Brandt zijn nét niet meer absolute top, maar hikken er wel tegenaan. Ik word er wel blij van dat deze jongens in de Eredivisie spelen", aldus Ronald Waterreus bij De Eretribune

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