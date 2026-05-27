Waterreus wil Ajacied niet op WK zien: "Bidden dat hij niet fit is"
Ronald Waterreus is kritisch op de selectie van Wout Weghorst voor het Nederlands elftal richting het WK. De oud-doelman vindt dat de Ajax-spits geen logische keuze meer is voor Oranje en stelt dat zijn tijd bij het elftal voorbij is.
"Die kun je eigenlijk met goed fatsoen niet meer selecteren", is de harde conclusie van Waterreus over Weghorst tegenover Voetbal International. "Hij heeft het in het verleden goed gedaan hoor, maar er is nu geen land dat in de stress schiet als Weghorst in het veld komt. Maak dan van Malen je eerste spits en laat Memphis invallen als hij niet kan starten", luidt zijn advies richting bondscoach Ronald Koeman.
Daarnaast stoort Waterreus zich aan de afhankelijkheid van Oranje van spelers als Memphis Depay. "Neem Memphis, het is logisch dat we op hem wachten heb ik overal gehoord en gelezen. Maar waarom dan? Tja, hij is onze topscorer, die prestatie staat. Maar het is derde toernooi op rij dat we bij Gods gratie hopen op een fittere en sterkere Memphis. Ik vind het verbazingwekkend dat we zo moeten hopen en bidden dat hij fit is."
Volgens Waterreus ligt de oplossing in een andere spitskeuze. Donyell Malen ziet hij als de aangewezen nummer één voorin. "We hebben Malen toch, die heeft bij AS Roma laten zien uitstekend in vorm te zijn."
Waterreus wil Ajacied niet op WK zien: "Bidden dat hij niet fit is"
Datalek bij Ajax leidt tot arrestatie van 35-jarige man uit Buren
'Zorgen om Jordi Cruijff': "Ajax gooit de bemanning overboord"
Sven Mijnans noemt verschil tussen Ajax en AZ: "Ook op de bank"
Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"
"Ik zag Gloukh chagrijnig door de catacomben lopen in Volendam"
Ajax legt jeugdinternational vast: "Zeer vaardig aan de bal"
Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"
BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend
'Ajax hoopt op komst van Spaans toptalent en brengt bod uit'
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Wim Kieft kraakt Ajax-beleid: "Dat voelt allemaal niet goed"
Van Royen steunt Ajacied: "Dat slaat toch helemaal nergens op?"
Ajax gaat volgend seizoen voor titel: "Heeft Cruijff mij beloofd"
Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"
Bounida ziet WK-droom uiteenspatten: "Ik zal achter jullie staan"
Willaert doet onthulling: "Farioli fluisterde iets in mijn oor..."
Vriendin Ajacied in tranen na Ajax - FC Utrecht, video gaat viral
Mulder vindt Ajax-veldspeler klaar voor staf: "Echt indrukwekkend"
Verweij ontkracht transfergerucht: "Hij is nu nog veel te duur"
Jaap Stam vindt nieuwe baan bij club in Eredivisie: "Dat hoop ik"
Ajax laat linksback naar Keuken Kampioen Divisie vertrekken
Huntelaar geeft gezondheidsupdate: "Het gaat een stuk beter"
Bounida krijgt uitsluitsel over plek bij WK-selectie Marokko
"Van Basten is bij Ajax een keer onder zijn bureau gaan liggen"
Sneijder biecht leugen op: "Die 'fuck you' was wel richting hem"
Weghorst niet mee met Oranje? "Hij kan net zoveel oorlog maken"
Jan Mulder roemt Ajax-talent: "Dat gaat een grote speler worden"
Van der Vaart blikt terug: "Van Basten dacht: wat een mongool"
Kraay overtuigd: "Die kan de komende twaalf jaar mee bij Ajax"