Waterreus wil Ajacied niet op WK zien: "Bidden dat hij niet fit is"

Ronald Waterreus is kritisch op de selectie van Wout Weghorst voor het Nederlands elftal richting het WK. De oud-doelman vindt dat de Ajax-spits geen logische keuze meer is voor Oranje en stelt dat zijn tijd bij het elftal voorbij is.

"Die kun je eigenlijk met goed fatsoen niet meer selecteren", is de harde conclusie van Waterreus over Weghorst tegenover Voetbal International. "Hij heeft het in het verleden goed gedaan hoor, maar er is nu geen land dat in de stress schiet als Weghorst in het veld komt. Maak dan van Malen je eerste spits en laat Memphis invallen als hij niet kan starten", luidt zijn advies richting bondscoach Ronald Koeman.

Daarnaast stoort Waterreus zich aan de afhankelijkheid van Oranje van spelers als Memphis Depay. "Neem Memphis, het is logisch dat we op hem wachten heb ik overal gehoord en gelezen. Maar waarom dan? Tja, hij is onze topscorer, die prestatie staat. Maar het is derde toernooi op rij dat we bij Gods gratie hopen op een fittere en sterkere Memphis. Ik vind het verbazingwekkend dat we zo moeten hopen en bidden dat hij fit is."

Volgens Waterreus ligt de oplossing in een andere spitskeuze. Donyell Malen ziet hij als de aangewezen nummer één voorin. "We hebben Malen toch, die heeft bij AS Roma laten zien uitstekend in vorm te zijn."