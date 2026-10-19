Waterreus wil wijziging in de Eredivisie: "Competitievervalsing!"

Ronald Waterreus heeft stevige kritiek op het functioneren van de VAR in de Eredivisie. Na meerdere discutabele beslissingen van de afgelopen weken vindt de oud-keeper dat het tijd is voor verandering. Hij pleit ervoor om voortaan oud-profvoetballers in te zetten als VAR, zo laat hij weten in De Limburger.

De VAR speelde afgelopen weekend opnieuw een belangrijke rol in verschillende wedstrijden. Waterreus is niet te spreken over wat hij ziet en uit zijn onvrede in zijn column. Daarbij wijst hij onder meer op het duel tussen Telstar en Feyenoord, waarin de Rotterdammers een strafschop kregen. "U heeft het ongetwijfeld meekregen, afgelopen zaterdagavond tijdens de wedstrijd Telstar – Feyenoord. Daarin mocht Sem Steijn aanleggen voor een penalty, die in de verste verte geen penalty was. Toch gaf Jeroen Manschot ‘m, vanwege vermeend hands van een speler van de thuisclub. En de VAR? Die stond erbij en keek ernaar. En dat incident stond bepaald niet op zichzelf."

Volgens Waterreus hebben vooral de traditionele topclubs de afgelopen weken weinig te klagen gehad over de arbitrage. Ook AZ kreeg volgens hem zondag voordeel van een VAR-beslissing in de uitwedstrijd tegen Cambuur. Hoewel Waterreus aanvankelijk voorstander was van de videoscheidsrechter, is zijn enthousiasme inmiddels flink afgenomen. "Ik zeg u niets nieuws als ik vertel dat ik voorstander ben van de VAR. Maar de liefde ervoor is inmiddels danig bekoeld. In een emotionele bui hoor ik me geregeld soms zelfs roepen dat het betaald voetbal beter af zou zijn zónder. Dan zou het spel immers net zo eerlijk of oneerlijk zijn als nu mét de VAR." De oud-keeper ziet een mogelijke oplossing in het inzetten van mensen met ervaring op het hoogste niveau. Volgens hem kunnen oud-profvoetballers door hun kennis van het spel betere beslissingen nemen vanuit de VAR-ruimte. "Het wordt daarom tijd dat de VAR bemand gaat worden door mensen die zelf op niveau hebben gevoetbald. Dat kunnen oud-profs zijn als Danny Koevermans en Geert den Ouden, die nu al zeer verdienstelijk scheidsrechter zijn bij de amateurs. Maar ook een aantal van mijn collega’s bij ESPN voelen er voor om hun handen uit de mouwen te steken. En zo zijn er, weet ik, nog veel meer."