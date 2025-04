Waterreus zeer onder de indruk: "Farioli verdient een standbeeld"

Hoewel Ronald Waterreus kritisch was op Francesco Farioli’s omgang met de media, stak hij niet onder stoelen of banken hoe groot zijn bewondering is voor het werk van de Italiaan bij Ajax.

Waterreus benadrukte vooral de kracht waarmee Farioli zijn spelersgroep naar zich toe heeft getrokken. "Wat hij écht fantastisch doet: hij kijkt naar het materiaal wat hij heeft en denkt: daar kan ik dit mee doen. Dat is echt geweldig," aldus Waterreus in De Eretribune op ESPN.

Ook analist Kees Luijckx sprong in de bres voor Farioli. "Hij had laatst ook een persconferentie, toen was er kritiek op hem. Dat was na de wedstrijd tegen Frankfurt en hij pareert hem gewoon keihard richting de media. Ik vind dat wel sterk van hem. Dat hij niet over zich heen laat lopen."

Volgens Waterreus is de prestatie van Farioli zelfs zó bijzonder dat hij een groot eerbetoon verdient. "Die man verdient een standbeeld daar. Dit meen ik serieus," besloot Waterreus vol lof.