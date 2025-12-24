AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Ajax supporters en sfeer

Waterreus: "Zou hij dat doen met doorgesnoven Donny van F-side?"

Bjorn
bron: De Limburger
Ronald Waterreus
Ronald Waterreus Foto: © Pro Shots

Ronald Waterreus heeft zich afgelopen week verbaasd over de macht van de supporters. De oud-international heeft de indruk dat fans hun rol overdrijven. 

"Ik heb het over de zogenoemde capuchonnetjes. De types die van hun spelers eisen dat ze na een verloren wedstrijd verantwoording komen afleggen", vertelt Waterreus in zijn column voor De Limburger. "Neem alleen al afgelopen week. We zagen hoe Robin van Persie - een van de grootste voetballers ooit - na de bekeruitschakeling van Feyenoord tegen SC Heerenveen in gesprek ging met figuren van wie ik me afvraag of ze weten of een bal rond of vierkant is."

"Zaterdag, na de nederlaag van NAC tegen Telstar, viel te zien hoe voetballers van de Bredase club met sorry-gebaren langs de jongens in zwarte jassen en met zwarte petten trokken", vervolgt Waterreus, die ook boze gezichten bij Fortuna Sittard zag. "Zoals Kaj Sierhuis op een scheldende toeschouwer stuitte, die het bekerverlies tegen Almere niet kon verkroppen."

Volgens Waterreus is de tendens tegenwoordig heel anders. "Heus, vroeger was lang niet alles beter. Maar geen denken aan dat wij bij PSV in gesprek zouden zijn gegaan met fans die ons verrot hadden gescholden omdat we het hadden gewaagd een potje te verliezen. Hadden we eenvoudigweg te veel persoonlijkheden voor in ons team. En zo liepen er bij alle clubs van dat soort mannen. Zou Louis van Gaal in conclaaf zijn gegaan met doorgesnoven Donny van de F-side? Zou Willem van Hanegem na een nederlaag publiekelijk zijn excuses hebben aangeboden aan al die onwetende Ricardo's en Wesley's op Vak S?"

"De vraag stellen is 'm beantwoorden: nee", verduidelijkt hij. "Vandaar mijn oproep aan spelers en trainers van nu: Laat je niet kleineren door die kern onverbeterlijke eencelligen, geef die lui alsjeblieft niet de aandacht waarnaar ze op zoek zijn. Verantwoording afleggen doe je aan de trainer of de technisch directeur. Niet aan fans. Dat is bespottelijk."

