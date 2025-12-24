"We gingen na die wedstrijd tegen Ajax met z'n allen op stap"

Luciano Valente blikte in een gesprek met ESPN uitgebreid terug op zijn laatste duel voor FC Groningen. In die wedstrijd tegen Ajax kreeg de middenvelder een rode kaart na een charge van achteren op Jordan Henderson.

"Ik had al best snel het idee dat het mijn laatste thuiswedstrijd voor Groningen kon zijn. Met dat gevoel, en die gedachte, ging ik ook het veld op", begint hij tegenover ESPN. "Het was ondanks de rode kaart een bijzonder moment, waar ik nog steeds weleens aan terugdenk."

Valente kreeg rood doordat hij Henderson raakte tijdens een duel. "Ik vond het geen rood. Ik vond het zelf een goede tackle. Hij was wat ruig misschien, maar in zo'n wedstrijd hoort dat", vertelt Valente. De middenvelder kreeg een rode kaart bij een 1-2-stand, uiteindelijk maakte Thijmen Blokzijl de gelijkmaker. "Ik zat binnen, maar op het moment dat we scoorden, rende ik uit dolle vreugde het veld op. Ik kwam er later pas achter dat dat helemaal niet mag. Het was een onvergetelijk moment."

PSV nam in die speelronde de koppositie over. "Uiteindelijk heeft Ajax daar het kampioenschap verspeeld. Dat was prachtig. Dat was ook ons doel. We gingen na die wedstrijd met z'n allen op stap en hebben toen een hele gezellige nacht gehad. Een bijzonder moment om nooit meer te vergeten", aldus de Feyenoord-middenvelder.