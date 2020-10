Geschreven door Jessica Westdijk 25 okt 2020 om 13:10

Het was een triest beeld zaterdagavond: Donny van de Beek, die 90 minuten lang op de bank bleef en zag hoe zijn teamgenoten weinig potten wisten te breken tegen Chelsea. De middenvelder heeft een lastige start in Manchester. Hij kwam wel al 7 keer in actie, maar dat was 2 keer in de League Cup en in de Premier League speelde hij verspreid over 4 invalbeurten pas 60 minuten. In de Champions League mocht hij afgelopen week tegen PSG ook slechts 2 minuten meedoen.

En dat roept vragen op in Engeland: “We praten weer over Van de Beek. Ik heb niets tegen die jongen, maar waarom hebben we hem gekocht?”, aldus Patrice Evra na het de 0-0 tegen Chelsea bij Sky Sports. “We hebben hem niet nodig, dat is de waarheid.”

Toch vindt Gary Neville het opmerkelijk. Manchester United betaalde immers een flinke transfersom voor Van de Beek: “De manier waarop Van de Beek wordt gebruikt is een beetje een mysterie nadat hij voor 44 miljoen euro is gekocht. Hij lijkt niet vooraan in de plannen van Ole Gunnar Solskjaer te staan. Het is een mysterie. En hoe vaker hij niet start, en hoe vaker hij niet invalt, hoe meer je gaat denken: een speler van 44 miljoen stel je doorgaans wel op.”