"We kunnen stellen dat ik door Rijkswaterstaat vertrok bij Ajax"

Theo Janssen heeft in zijn column op de website van VI een boekje open gedaan over de transfers die hij maakte in zijn loopbaan als profvoetballer. De linkspoot maakte in het verleden vooral furore bij FC Twente, maar speelde ook nog bij de grootste club van Nederland.

"Kampioen geworden, leuke groep", blikt hij terug. "We gingen ook vaak de stad in, hoort er ook bij, vind ik. Maar na een jaar was het voor mij klaar. Ik werd gek van de files. Vanuit Arnhem de A12 en daarna de A2, maar die waren ze aan het verbreden. Ik deed er soms drie uur over. Op een gegeven moment was het klaar", legt Janssen uit.

"Na een training liep ik bij Frank de Boer naar binnen. Trainer, ik denk dat ik vertrek bij Ajax. De Boer keek me aan. “O, en hoe dan?” Ik zei: Dat maakt me niet zoveel uit, maar het gaat wel gebeuren. Hij vroeg gelijk: “Maar waar ga je naartoe dan?” Ik zei: Vitesse, maar Vitesse weet er nog niets van. Die moet ik nog even benaderen. Daarna gesprek met Marc Overmars, hetzelfde gezegd en ook aangegeven dat Vitesse niet zoveel geld had, maar dat ik er wel van uitging dat ze het rond zouden maken", vervolgt hij.