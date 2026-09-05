"We kunnen stellen dat ik door Rijkswaterstaat vertrok bij Ajax"
Theo Janssen heeft in zijn column op de website van VI een boekje open gedaan over de transfers die hij maakte in zijn loopbaan als profvoetballer. De linkspoot maakte in het verleden vooral furore bij FC Twente, maar speelde ook nog bij de grootste club van Nederland.
"Kampioen geworden, leuke groep", blikt hij terug. "We gingen ook vaak de stad in, hoort er ook bij, vind ik. Maar na een jaar was het voor mij klaar. Ik werd gek van de files. Vanuit Arnhem de A12 en daarna de A2, maar die waren ze aan het verbreden. Ik deed er soms drie uur over. Op een gegeven moment was het klaar", legt Janssen uit.
"Na een training liep ik bij Frank de Boer naar binnen. Trainer, ik denk dat ik vertrek bij Ajax. De Boer keek me aan. “O, en hoe dan?” Ik zei: Dat maakt me niet zoveel uit, maar het gaat wel gebeuren. Hij vroeg gelijk: “Maar waar ga je naartoe dan?” Ik zei: Vitesse, maar Vitesse weet er nog niets van. Die moet ik nog even benaderen. Daarna gesprek met Marc Overmars, hetzelfde gezegd en ook aangegeven dat Vitesse niet zoveel geld had, maar dat ik er wel van uitging dat ze het rond zouden maken", vervolgt hij.
"Ik had nog een contract voor een jaar, met een optie voor nog een seizoen", herinnert Janssen zich nog. "Maar Overmars wilde meedenken en toen heb ik zelf Vitesse gebeld. Eerst via persvoorlichtster Ester Bal en via haar kwam ik in contact met Merab Jordania en trainer Fred Rutten. Zij zagen het zitten en toen is het rondgekomen. Ik was Ajax dankbaar. Ik liet wel een veel hoger salaris achter, bij Vitesse ging ik een derde verdienen van mijn salaris van Ajax, maar ik wilde gewoon niet meer elke dag zo lang in de auto zitten en ook niet weg uit Arnhem", benadrukt hij.
"Dus het was prima zo. En ja, zonder die wegwerkzaamheden had ik nog wel langer gespeeld bij Ajax", erkent Janssen. "Dus we kunnen stellen dat ik door Rijkswaterstaat vanuit Ajax terugkeerde bij Vitesse. Zo kan het dus ook lopen in een transferperiode. Je kunt als clubs scoutinglijsten klaar hebben liggen, met allerlei visies en beleidsdingen, maar een file of het leven in een bepaalde stad kan ook de doorslag geven. Dat is ook de voetballerij", besluit de trainer van De Treffers.
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"We kunnen stellen dat ik door Rijkswaterstaat vertrok bij Ajax"
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