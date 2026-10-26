"We pakken uiteindelijk geen punt omdat Ajax een wereldkeeper heeft"

Rogier Meijer deelde na afloop van Sparta Rotterdam - Ajax de complimenten uit aan Marc ter Stegen. De trainer van de Rotterdammers zag de doelman zijn ploeg op de been houden.

Ajax kwam halverwege de eerste helft op voorsprong, maar daarna kreeg Sparta Rotterdam steeds meer greep op de wedstrijd. "Dan maak je een mooie 1-1 en krijg je een domme 1-2 tegen", treurt Meijer na afloop bij Voetbal International. "Maar in de tweede helft hebben we er alles aan gedaan, opportunistisch, en hebben we kansen gehad."

Sparta Rotterdam kreeg veel kansen en had Ajax echt in de touwen, maar de Amsterdammers bleven op de been door geweldige reddingen van Ter Stegen. "Ik denk dat we uiteindelijk geen punt pakken omdat zij een wereldkeeper hebben", constateert Meijer.