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"We werken hier met gasten uit het hele land aan spandoeken"

Niek
De Heeren van Oranje (uit Borne) voor hun vertrek naar de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal
De Heeren van Oranje (uit Borne) voor hun vertrek naar de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal Foto: © Pro Shots

Tijdens de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije wordt woensdagavond een bijzonder sfeerdoek onthuld. Volgens de Dutch Fanatics, de fanatieke supportersgroep van Oranje, gaat het om "het grootste spandoek ooit tijdens een Oranje-interland".

De groep vertelt aan NU.nl dat het idee voor de supportersbeweging ontstond tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland in 2019. Hoewel Nederland zich destijds plaatste voor het Europees kampioenschap, vonden de initiatiefnemers dat de sfeer in het uitvak te wensen overliet. "Plat gezegd zijn we er toen met gestrekt been ingegaan."

De komst van de Dutch Fanatics zorgde aanvankelijk voor verbaasde reacties binnen het vaste Oranje-publiek. "Die mensen dachten vast: wat komen zij doen? Mensen gingen bij wijze van spreken al dertig jaar met een kaas op hun hoofd naar Oranje. Dit was behoorlijk radicaal. Maar onze groep wilde direct naam maken."

Sinds de oprichting is de supportersgroep flink gegroeid. Inmiddels bestaat de kern uit meer dan honderd leden, die zich inzetten om meer sfeer rond het Nederlands elftal te creëren. "Het moest fanatieker. Natuurlijk begrijpen we dat mensen zeggen: laat me rustig voetbal kijken met mijn kinderen. Maar daarvoor is het sfeervak niet bedoeld. We respecteren iedereen, maar ons zul je nooit in een wortelpak zien."

Voor de wedstrijd tegen Algerije hebben de Dutch Fanatics opnieuw flink uitgepakt. De groep werkt samen met supporters uit heel Nederland aan verschillende sfeeracties en investeert daar jaarlijks duizenden euro's in. "We werken hier met gasten uit het hele land aan spandoeken. Er gaat 4.000 à 5.000 euro per jaar in zitten."

Het doek dat woensdagavond wordt getoond heeft een afmeting van tien bij twaalf meter. "Dat betalen we van donaties en uit eigen zak. Het is het grootste spandoek ooit bij een nationaal team", stellen de initiatiefnemers trots. De groep heeft daarnaast nog een duidelijke wens voor de toekomst. "Het zou leuk zijn als een Oranje-international eens iets zegt over een sfeeractie van ons. Dat is nog nooit gebeurd." Daarmee hopen de Dutch Fanatics niet alleen op zichtbaarheid op de tribunes, maar ook op erkenning vanuit het Nederlands elftal zelf.

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