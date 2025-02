"We zien dat in Amsterdam uitsupporters al geweigerd worden"

Voor FC Twente zit de Europese campagne er, in tegenstelling tot Ajax, helaas op en niet alleen de spelers hebben veel geleerd van het Europese avontuur. Ook burgemeester Roelof Bleker van Enschede is wijzer geworden over de ontvangst van supporters uit het buitenland.

De gemeente Enschede wil dat er strengere afspraken komen en Bleker pleit voor maatregelen zoals een verplichte buscombi en het vervroegen van de aanvangstijd van wedstrijden om de veiligheid in de stad te verbeteren. Het ging de afgelopen jaren mis in de Enschedese binnenstad bij duels met onder meer Fiorentina, Hammarby en Fenerbahçe.

"We willen dit in de toekomst beter beheersen en daar hebben we duidelijke afspraken met de UEFA voor nodig", stelt Bleker in gesprek met RTV Oost. Hij trekt samen op met gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar. "We willen dat de wedstrijden beheersbaar blijven voor ons als burgemeesters, die verantwoordelijk zijn voor openbare orde en veiligheid", legt hij uit.

Bleker wil vaker een verplichte buscombi invoeren bij Europese duels. "Dan stappen supporters verplicht in de bus om vanaf de luchthaven naar Enschede te reizen. Zo houden we de vervoersstromen onder controle", aldus Bleker, die als derde maatregel een verplicht omwisselpunt voor tickets ziet en als vierde maatregel striktere afspraken tussen gemeenten.

Hij hoopt dat de UEFA luistert. "De UEFA maakt zich ook zorgen over hun competitie. We zien dat in Frankrijk en Amsterdam (bij Ajax, red) uitsupporters al geweigerd worden. Zij willen niet dat deze trend zich doorzet, dus ik verwacht dat ze openstaan voor gesprekken", voorspelt de burgemeester van Enschede.