Ajax is dit seizoen opnieuw een fantastische ploeg en de statistieken zijn dan ook geweldig. De ploeg scoorde veruit het meest in de Eredivisie en krijgt ook amper tegendoelpunten te verwerken. Maar wat zijn de statistieken van Ajax en hoe kun je die in je voordeel gebruiken als je wilt wedden op voetbal? Is het daarnaast ook interessant om altijd op een overwinning van Ajax te wedden? De antwoorden op die vragen vind je verderop in dit artikel over wedden op Ajax in de Eredivisie en de Champions League.

Wedden op Ajax

Wedden op Ajax in de Eredivisie is natuurlijk heel leuk en je kunt er zeker geld mee verdienen, maar alleen wedden op een overwinning is misschien niet altijd zo handig. Ajax is in vrijwel alle wedstrijden de favoriet voor de overwinning, maar de bookmaker weet natuurlijk ook dat de Amsterdammers de meeste wedstrijden wel winnen en de quoteringen is daar dan ook op afgesteld.

Evengoed kun je natuurlijk alleen inzetten op de overwinning en daar je geld mee verdienen, maar er zijn ook andere leuke weddenschappen. Je kunt die weddenschappen baseren op de statistieken van dit seizoen en je vindt een aantal van die cijfers op VoetbalKrant. Als je deze statistieken op de juiste manier gebruikt, kun je daar je voordeel mee doen bij verschillende weddenschappen. Hieronder leggen we een aantal van die soorten weddenschappen uit.

Resultaat: Wedden op het resultaat is waarschijnlijk de bekendste weddenschap, je wedt simpelweg op de winnaar van de wedstrijd, of op een gelijkspel. Of het handig is om altijd in te zetten op een overwinning van Ajax vindt je later in dit artikel.

Aantal doelpunten: Als je bij Ajax op het aantal doelpunten wedt, zijn er regelmatig uitschieters. Zo is Ajax dit seizoen met afstand de ploeg die het meeste scoort en de minste goals tegen krijgt. Voor een wedstrijd kun je bijvoorbeeld op Ajax meer dan 3.5 goals, of meer dan 4.5 goals wedden. Zeker als je een aanvallende tegenstander verwacht, zoals Cambuur Leeuwarden (9-0) eerder dit seizoen, dan kan er zomaar eens een monsterscore op het bord komen.

Aantal doelpunten per ploeg: In eerdere jaren was de verdediging nog wel eens een zorgenkindje bij Ajax. Omdat er aanvallend gespeeld werd, vielen er achterin gaatjes en was het aantal tegendoelpunten bij vlagen ook aanzienlijk. In de Eredivisie is dat dit seizoen heel anders. Met zeven tegendoelpunten in 24 wedstrijden is Ajax zelfs op weg naar een laagterecord in de Eredivisie. In 1971/72 kreeg FC Twente slechts 13 doelpunten tegen en Ajax mag in 10 wedstrijden dus nog maximaal zes tegendoelpunten krijgen om dat record te breken of te evenaren. Dat betekent dat het totaal aantal doelpunten per wedstrijd gemiddeld lager is en je beter op het aantal doelpunten voor Ajax kunt wedden. Ajax scoort meer dan 2.5 doelpunten, is dan een betere weddenschap dan totaal aantal doelpunten: meer dan 3.5. Of je wedt op (het gebrek aan) tegendoelpunten. De ploeg kreeg pas in vijf wedstrijden een tegendoelpunt, dus in de andere 19 wedstrijden (79%) zou je de weddenschap minder dan 0.5 tegendoelpunten dus hebben gewonnen.

Een andere variant is ‘beide teams scoren’ (both teams to score). Omdat Ajax zo weinig tegengoals te verwerken krijgt, kan het interessant zijn om te wedden op ‘Beide teams scoren: nee’. In dat geval win je je weddenschap als een van de teams niet tot scoren komt. Als beide teams niet scoren, win je uiteraard ook je weddenschap.

Handicap Ajax -1 : Dat het verschil vaak groot is tussen Ajax en andere ploegen is duidelijk en ook dit seizoen komt dat weer volledig tot uiting in de score. Van de 24 gespeelde wedstrijden werden er 15 met minimaal twee doelpunten verschil gewonnen. Als je op Ajax handicap -1 inzet, moet de ploeg dus met minimaal twee doelpunten verschil winnen om je weddenschap uit te laten komen. Dat kwam dit seizoen in 63% van de wedstrijden uit. Ajax -2 zou in 50% van de wedstrijden zijn uitgekomen en Ajax -3 en Ajax -4 had je in 38% van de wedstrijden een gewonnen weddenschap opgeleverd.

: Dat het verschil vaak groot is tussen Ajax en andere ploegen is duidelijk en ook dit seizoen komt dat weer volledig tot uiting in de score. Van de 24 gespeelde wedstrijden werden er 15 met minimaal twee doelpunten verschil gewonnen. Als je op Ajax handicap -1 inzet, moet de ploeg dus met minimaal twee doelpunten verschil winnen om je weddenschap uit te laten komen. Dat kwam dit seizoen in 63% van de wedstrijden uit. Ajax -2 zou in 50% van de wedstrijden zijn uitgekomen en Ajax -3 en Ajax -4 had je in 38% van de wedstrijden een gewonnen weddenschap opgeleverd. Juiste uitslag: Dit is een lastige weddenschap omdat iets precies inschatten van veel meer factoren afhankelijk is dan een meer dan of minder dan weddenschap. Maar als je toch op de juiste uitslag wedt, dan moet 5-0 de favoriet zijn. Dit seizoen won Ajax in eigen land liefst acht keer met 5-0 en dat is dan ook veruit de meest voorkomende uitslag bij wedstrijden van Ajax. Zelfs PSV werd met een eclatante 5-0 naar huis gestuurd afgelopen oktober.

Als je in alle 24 Eredivisiewedstrijden van 2021/22 op Ajax had ingezet, sta je dan op winst?

Hoewel er dus vele opties zijn om geld in te zetten op Ajax is de vraag of je winst zou hebben gemaakt door alleen maar op overwinningen in te zetten, een interessante vraag. Daarom rekende BesteBookmakerBonus.nl uit hoe dat zit. Ajax won 19 van de 24 Eredivisiewedstrijden. Als je op alle wedstrijden ‘Ajax Wint’ had gewed, zou je – bij een inzet van €10 per weddenschap – €19.92 hebben verloren. Met andere het loont dus niet om alleen op gevoel op de favoriet in te zetten.

*Odds van TOTO

Wedstrijd Odds Ajax Uitslag wedstrijd Winst weddenschap (met een €10 weddenschap) Cambuur – Ajax 1.22 ?? ?? Ajax – RKC 1.06 ?? ?? Go Ahead Eagles – Ajax 1.18 2-1 -€10 Willem II – Ajax 1.13 0-1 +€1.13 Ajax – Twente 1.17 5-0 +€1.17 Ajax – Heracles 1.15 3-0 +€1.15 PSV – Ajax 1.91 1-2 +€9.10 Utrecht – Ajax 1.39 0-3 +€3.90 Ajax – Fortuna Sittard 1.04 5-0 €0.40 Feyenoord – Ajax 1.83 0-2 €8.30 Ajax – AZ 1.33 1-2 -€10 Ajax – Willem II 1.06 5-0 €0.60 Sparta – Ajax 1.17 0-1 €1.17 RKC – Ajax 1.10 0-5 €1.10 Ajax – Go Ahead Eagles 1.06 0-0 -€10 Heracles – Ajax 1.22 0-0 -€10 Ajax – PSV 1.43 5-0 €4.30 Heerenveen – Ajax 1.22 0-2 €2.20 Ajax – Utrecht 1.22 0-1 €-10 Ajax – Groningen 1.06 3-0 €0.60 Fortuna Sittard – Ajax 1.14 0-5 €1.14 Ajax – Cambuur 1.08 9-0 €0.80 Zwolle – Ajax 1.18 0-2 €1.18 Ajax – Vitesse 1.14 5-0 €1.14 Twente – Ajax 1.25 1-1 €-10 Ajax – NEC 1.07 5-0 €0.70 Totale winst €-19.92

Wedden op Ajax in de Champions League

Deze statistiek verandert natuurlijk dramatisch als je ook de andere toernooien meeneemt. In de Champions League bleef Ajax als zevende ploeg ooit zonder puntverlies in de groepsfase. Het won tot nog toe zes van de zeven wedstrijden en omdat de bookmakers verwachten dat de tegenstand in het miljardenbal veel groter is, zijn de quoteringen die je ervoor krijgt ook een stuk hoger.

Dus hoe groot zou je winst dan geweest zijn als je elke Champions League wedstrijd € 10,- op ‘Ajax Wint’ had ingezet? Na zeven wedstrijden zou je dan € 31 hebben verdiend.

Met andere woorden; een return van ruim 44%!

Wedden op voetbal is nooit een zekerheid, maar met de juiste op statistieken gebaseerde strategie kun je de kans op winst vergroten, zodat je de wedstrijden van Ajax nog een stukje interessanter maakt en er ook nog eens geld mee verdient.