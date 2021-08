Geschreven door Redactie 15 jul 2021 om 20:07

Inmiddels is de selectie van Ajax alweer een tijdje aan het trainen en zijn ook de internationals terug van hun vakanties en aangesloten bij de selectie van de Amsterdammers. Trainer van Ajax, Erik ten Hag, zal tevreden zijn met de selectie die hij momenteel op het veld heeft staan. Toch zal er de komende tijd vermoedelijk nog wel het één en ander gebeuren.

Ajax hoeft dit seizoen geen voorrondes te spelen voor een Europees toernooi, dus het seizoen start in tegenstelling tot bijvoorbeeld PSV en Feyenoord een stuk later. Ajax is direct geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, die pas in september van start zullen gaan.

De Eredivisie

Op zeven augustus staat het eerste officiële duel van Ajax op het programma. In de Johan Cruijff ArenA wordt het duel om de Johan Cruijffschaal gespeeld tegen PSV. Het duel tussen de bekerwinnaar en de nummer 2 van afgelopen seizoen (Ajax was naast bekerwinnaar ook kampioen), is de officiële aftrap van het Nederlandse voetbalseizoen.

Een week later gaat ook de Eredivisie weer van start. De bookmakers, die je op websites als Bemybet kan vinden, zien Ajax opnieuw als de grote favoriet voor de titel. PSV volgt op gepaste afstand, gevolgd door AZ en Feyenoord. Je krijgt slechts 1,65 euro als Ajax kampioen van Nederland wordt.

Behalve op de winnaar van de competitie kan er natuurlijk ook weer op de losse wedstrijden van Ajax ingezet gaan worden. Op 14 augustus is Ajax – NEC Nijmegen de eerste wedstrijd. Daarna volgen er natuurlijk nog 33 Eredivisieduels waarop ingezet kan worden. Genoeg te spelen dus weer het komende seizoen.

Champions League

Zoals hierboven benoemd gaat midden september ook de Champions League van start. De loting moet nog plaatsvinden, maar Ajax moet vrezen voor een zware poule. De Amsterdamse ploeg is ingedeeld in pot drie, waardoor twee sterke tegenstanders uit pot 1 en 2 geloot zullen worden. In pot vier zal traditiegetrouw een mindere tegenstander zitten, maar ook die kunnen niet onderschat worden.

De bookmakers geven Ajax op dit moment geen grote kans om de Champions League te winnen. Ondanks dat Ajax twee seizoenen geleden nog iedereen verraste met een plek in de halve finale krijgt de ploeg nu slechts een quotering van 101,0. Dat is minder dan bijvoorbeeld Atalanta, RB Leipzig en Sevilla.

PSV, dat zich nog moet zien te plaatsen doet het echter nog een stuk minder. Voor iedere euro die je inzet krijg je er namelijk 401 terug als PSV de Champions League weet te winnen.