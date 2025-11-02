Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Wederom een keeperswissel bij Ajax? "Het kost nu twee punten"

Tom
bron: Persconferentie Ajax
Viteszlav Jaros en Remko Pasveer
Viteszlav Jaros en Remko Pasveer Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zaterdagavond, mede door een fout van doelman Remko Pasveer, met 1-1 gelijk tegen SC Heerenveen. Is er weer een keeperswissel aanstaande bij de Amsterdammers? 

Op een schot van Heerenveen-speler Maas Willemsen ging de goalie niet geheel vrijuit, waarna Vaclav Sejk uit de rebound wist te scoren. Op de persconferentie krijgt trainer John Heitinga de vraag of hij zijn doelman wederom gaat wisselen.

"Hij brengt met zijn persoonlijkheid en leiderschap wat extra", vertelt de trainer op de persconferentie. "Iedereen weet ook dat het gewoon een klotemoment is. Klotemoment voor hem en voor ons als club, want het kost nu twee punten en het is helaas de realiteit en die moeten we nu incasseren."

Remko Pasveer John Heitinga
