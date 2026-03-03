'Wedstrijd tegen PSV is cruciaal voor toekomst van Dick Schreuder'

De bekerclash tussen NEC en PSV draait niet alleen om een ticket voor de finale, maar kan ook grote gevolgen hebben voor Dick Schreuder. Dat stelt de Volkskrant in aanloop naar de halve finale van dinsdagavond in de KNVB Beker.

Volgens de krant staat er meer op het spel dan alleen sportief succes. "De halvefinalewedstrijd in de beker NEC – PSV is dinsdagavond niet alleen een cruciaal duel voor beide clubs in hun zucht naar de finale, dat is het zeker ook voor de toekomst van NEC-trainer Dick Schreuder", schrijft de Volkskrant. "De schijnwerpers staan nu eenmaal op de grote wedstrijden. Na Ajax – NEC vorige week zaterdag was Schreuder de naam op ieders lippen."

In Amsterdam hield NEC Ajax op 1-1, maar maakte het vooral indruk met het vertoonde spel. "Hij liet NEC spelen zoals ze dat bij Ajax graag zien: met lef, energie, frivoliteit, positiewisselingen, dominantie en een regen aan kansen." Die speelwijze maakt het treffen met PSV extra interessant, aldus de krant. "Dick Schreuder versus PSV-coach Peter Bosz wordt een clash tussen twee trainers met in grote lijnen dezelfde voetbalovertuiging."

De Volkskrant typeert die filosofie als volgt: "Zelf de bal willen hebben, de tegenstander de keel afknijpen, razendsnel omschakelen, creativiteit stimuleren, volle bak aanvallen. Schreuder geldt momenteel als de meest aanvallende denker van allemaal."

De naam van Schreuder zingt bovendien rond bij Ajax, waar de positie van Fred Grim onder druk staat. "Ajax is nog steeds dolende. Dick Schreuder bewees bij NEC, en eerder ook bij VV Katwijk, PEC en Castellón, een team snel stappen te kunnen laten zetten."