Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Wedstrijd tegen SC Heerenveen komt te vroeg voor Ajax-aanvaller

Max
bron: Voetbal International
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax kon zaterdag tegen SC Heerenveen nog steeds geen beroep doen op Kasper Dolberg. Dat meldt Voetbal International

Dolberg kwam afgelopen zomer terug bij Ajax, maar kwam vooralsnog amper in actie voor de Amsterdammers. Na een halve wedstrijd tegen PSV liep de Deen een buikwandblessure op, die hem inmiddels al meer dan een maand aan de kant houdt. Dolberg staat weer op het trainingsveld, maar VI weet dat de wedstrijd van komend weekend nog te vroeg komt.

Ajax neemt het zaterdagmiddag op tegen SC Heerenveen. Dat duel begin om 16.30 uur in de Johan Cruijff ArenA. 

Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
