Het laatste Ajax Nieuws
Wedstrijd tegen SC Heerenveen komt te vroeg voor Ajax-aanvaller
John Heitinga Foto: © Pro Shots
Ajax kon zaterdag tegen SC Heerenveen nog steeds geen beroep doen op Kasper Dolberg. Dat meldt Voetbal International.
Dolberg kwam afgelopen zomer terug bij Ajax, maar kwam vooralsnog amper in actie voor de Amsterdammers. Na een halve wedstrijd tegen PSV liep de Deen een buikwandblessure op, die hem inmiddels al meer dan een maand aan de kant houdt. Dolberg staat weer op het trainingsveld, maar VI weet dat de wedstrijd van komend weekend nog te vroeg komt.
Ajax neemt het zaterdagmiddag op tegen SC Heerenveen. Dat duel begin om 16.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
Wedstrijd tegen SC Heerenveen komt te vroeg voor Ajax-aanvaller
'Schoonvader van huidig Ajax-speler in beeld bij RvC van Ajax'
KNVB Beker loting bekend: Ajax weet tegen wie het geloot heeft
Dolberg staat weer op trainingsveld; rentree echter nog ver weg
Ajax huizenhoog favoriet; toch pakt BetMGM uit met fraaie odds
Spijkerman bij Ajax: "Die moeten allemaal worden geïnventariseerd"
Jansen schrapt speler voor zespositie bij Ajax: "Pure theorie"
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"
Arnold Bruggink prijst Ajacied: "Iedereen vindt wat van hem"
Meer nieuws
'Vrouw in verband gebracht met Ziyech': "Zij loopt te pronken!"
Ajax in de koker: de 31 mogelijke tegenstanders in KNVB Beker
'Ajax boekt toptransferbalans ondanks sportief en financieel verval'
Veldman hoopt op stunt tegen Ajax: "Daar liggen kansen voor ons"
Mika Godts eerlijk: "Het was gewoon op alle vlakken matig..."
'Ajax-fans bereiden emotioneel eerbetoon voor tegen SC Heerenveen'
Willem van Hanegem duidelijk: "Dan gaat Weghorst niet weg hoor"
Grote verbazing bij Real Madrid - Barça: "Zou Weghorst niet doen"
Ajax-middenvelder na zeven maanden weer te zien op trainingsveld
'Lisandro Martínez (27) op de weg terug na lang blessureleed'
Ouder nieuws
'Ajax met één speler vertegenwoordigd in Elftal van de Maand'
Youri Baas verklaart tatoeage: "Ik had een hele speciale band"
Doelman van stuntploeg is duidelijk: "De Johan Cruijff Arena"
Speler Sportlust’46 over loten Ajax: "Dan heb je misschien kans"
"De grootste bron van ergernis is misschien keeper Remko Pasveer"
Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"
VIDEO | Brian Brobbey vervult hoofdrol in 2e elftal Sunderland
Van Alphen vreest: "Wat als we bijvoorbeeld Ajax-thuis loten?"
'Doelman Katwijk wil naar Ajax': "Toch nog keer in de ArenA"
Marco van Basten kritisch op Ajax: "Ze hebben geen duidelijkheid"
Video’s
Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"
Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"
Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"
Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"
Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"
Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"
Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder
0 reacties