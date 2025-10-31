Wedstrijd tegen SC Heerenveen komt te vroeg voor Ajax-aanvaller

Dolberg kwam afgelopen zomer terug bij Ajax, maar kwam vooralsnog amper in actie voor de Amsterdammers. Na een halve wedstrijd tegen PSV liep de Deen een buikwandblessure op, die hem inmiddels al meer dan een maand aan de kant houdt. Dolberg staat weer op het trainingsveld, maar VI weet dat de wedstrijd van komend weekend nog te vroeg komt.

Ajax neemt het zaterdagmiddag op tegen SC Heerenveen. Dat duel begin om 16.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.