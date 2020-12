Geschreven door Jessica Westdijk 21 dec 2020 om 17:12

Inmiddels is precies duidelijk op welke dagen en tijdstippen Ajax in de tweede seizoenshelft in actie komt. Vanaf de start van het seizoen lag daarvoor al een concept op tafel. De exacte uitwerking was echter bewaard tot vlak voor de winterstop. Nu is bijvoorbeeld duidelijk dat Ajax na de winter in de Europa League uitkomt en dus op donderdag Europese duels speelt. Daar kon bij het vaststellen van de wedstrijden dus meteen rekening mee worden gehouden.

Het resulteert in het onderstaande programma. Daar kunnen natuurlijk nog meer bekerduels en Europese duels bij komen.