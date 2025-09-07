Wedstrijdselectie Oranje: Koeman bezorgt ex-Ajacied slecht nieuws

Ronald Koeman heeft een opvallende naam buiten de selectie gehouden voor de uitwedstrijd van Nederland tegen Litouwen. Justin Kluivert is de international die buiten de boot is gevallen. De aanvallende middenvelder van AFC Bournemouth zal op de tribune moeten plaatsnemen.

Sem Steijn en Teun Koopmeiners behoren voor de WK-kwalificatiewedstrijd van zondagavond wel tot de wedstrijdselectie. Zij moesten eerder deze week bij de wedstrijd tegen Polen juist op de tribune plaatsnemen.

De andere speler die er niet bij is is Frenkie de Jong. De oud-Ajacied kampt met lichte klachten na het duel met Polen en is inmiddels teruggekeerd bij FC Barcelona, zo meldt Voetbal International.

Nederland trapt om 18:00 af tegen Litouwen.