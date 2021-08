Geschreven door Jeroen Baaij 22 aug 2021 om 14:08

Traditioneel lastig potje

Traditioneel zijn de wedstrijden tegen Twente (uit) altijd lastig. Vandaag stond er een nieuwe editie in een goed gevuld Grolsch Veste op het programma. Scheidsrechter van dienst was Dennis Higler. Bij Ajax was er in de basis niet veranderd. Erik ten Hag koos weer voor Mazraoui als rechtsachter en Steven Berghuis stond weer als rechtsbuiten geposteerd. Wat wel nieuw was, was het opnemen van Anthony in de selectie. De Braziliaan was euforisch vanuit de Olympische Spelen teruggekomen met zijn gouden medaille.

Ten Hag gaf voor de wedstrijd aan dat Ajax op de helft van Twente wilde gaan spelen. Ten Hag was van tevoren tevreden over zijn selectie en de vorm die het had. En gaf ook aan dat Alvarez op zeker niet zal vertrekken. Op de vraag wanneer Kudus terug zou komen, kon de trainer van Ajax maar lastig een antwoord geven. Het zal niet lang duren gaf Ten Hag aan, maar hij kon geen definitieve datum aangeven.

Laag tempo

Het begin van de wedstrijd liet al direct de intenties zien van beide ploegen. Ajax was in balbezit en Twente wachtte rustig af. Higler wilde ook direct zijn stempel drukken door een overtreding op Tadic weg te wuiven en daarop volgend een hard tackle op de bal van Martinez wel bestraffend toe te spreken. Na 9 minuten was daar de eerste kans van Twente voor Vlap, die de bal uit een corner net naast kopte. Ajax was gewaarschuwd. Quincy Menig werd met geel bestraft na een domme overtreding (shirtje trekken) op Alvarez. Twente kwam na 10 minuten iets beter in de wedstrijd. Twente begon Ajax iets vroeger al vast te zetten. Tadic ging heel slordig om met de kans, na een fout van Oosterwolde, maar de eindpass van de ajax aanvoerder was matig. Twente reageerde direct met Menig die een schot op doel kon lossen, maar zijn inzet kwam in de handen van Maarten Stekelenburg. Higler ging door met merkwaardige beslissingen en gaf Klaassen geel na een vermeende slaande beweging op Troupée. Twente bleef kansjes creeeren die gelukkig geen doel troffen. Quincy Menig (oud-Ajacied) kopte na 18 minuten de bal na een voorzet naast. Ajax hanteerde een niet al te hoog tempo en was halverwege nog steeds zoekende tegen een stug en fel Twente.

Ajax speelt slordig

Ajax bleef in de eindpass heel slordig. De combinaties zagen er goed uit, maar het kwam nooit een keer tot een goede pass op de voorwaartsen bij de Amsterdammers. Voorin kon Ajax in de eerste 30 minuten nog geen vuist maken. Twente zette daar veel inzet en strijd tegenover en was zo nu en dan wel gevaarlijk. Alvarez had een merkwaardig moment, toen het er op leek dat hij Sadilek een tikje op zijn hoofd gaf. De VAR en Higler grepen (gelukkig) niet in. Ugalde schoot de bal over de goal van Ajax na een lange trap van Unnerstall. Ajax bleef maar slordig in balbezit. Ten Hag reageerde dan ook meer dan terecht met een aantal spelers die al in de 40e (!!) minuut aan hun warming-up begonnen. Die noodgreep werd niet vaak gedaan door de Ajax-trainer, maar het gaf volledig (en terecht) weer wat Ten Hag vond van het spel van zijn ploeg in de eerste helft. In de 42e minuut was daar dan eindelijk een kans van Ajax, toen Martinez uit een corner net naast kopte. Een minuut later kopte Alvarez goed op de goal, maar Unnerstall keerde de bal voor de lijn.

Haller maakt de 0-1!

De tweede helft begon voor Ajax met dezelfde elf namen als bij de aftrap. Ten Hag vond het op basis van de eerste helft nog niet nodig om wisselingen door te voeren. Dat betekende dat Haller, Tadic en Berghuis nog mochten blijven staan. Voor de eerst zou dat achteraf een goede keuze zijn. De eerste kans was direct weer voor Twente. Menig had een goede actie aan de linkerkant en die gaf de bal goed voor op Vlap, die de bal gelukkig verkeerd raakte waardoor het schot naast ging. En daar was in de 52e minuut eindelijk de goal voor Ajax! Het was niet de meest fraaie, maar deze tellen wel. Blind wilde de bal in het strafschopgebied voorzetten, kwam via een Twente been tegen de paal, waarna Haller de bal kon inglijden…. 0-1! Haller kreeg geel na een charge ten opzichte van Smal op het middenveld. Ajax bleef grossieren in slechte passes en vooral de middenvelders hadden daar een belangrijke inbreng in. Ten Hag reageerde af en toe furieus op het slappe en slordige spel van zijn spelers.

Twente scoort de gelijkmaker

Twente ging na de goal van Ajax wat brutaler spelen. De ploeg van trainer Ron Jans zag ook wel dat Ajax niet in de goede doen was. Haller kopte na een goede voorzet net naast. Ten Hag reageerde in de 65e minuut op het matige spel van zijn ploeg. Anthony kwam in het veld voor de ongelukkige Berghuis en ook Gravenberch mocht gaan douchen. Voor hem kwam Rensch in het veld. Bij Twente kwam Denilho Cleonise in het veld, die in de jeugd van Ajax had gespeeld. Na een foutje van Alvarez kon Menig uithalen op 16 meter van de goal, maar zijn inzet kwam recht in de handen van Stekelenburg. Ajax had het lastig met een stug en goed georganiseerd Twente. De ploeg van Ten Hag kwam daardoor moeilijk aan voetballen toe, wat normaal gesproken juist een kracht is van Ajax. Haller werd er in de 83e minuut uitgehaald voor Neres. Hierdoor ging Ten Hag met zijn “Europese” variant spelen. Dat betekende dat Tadic in de spits ging spelen met Neres en Anthony op de flanken. In de 87e minuut gebeurde waar iedereen met een Ajax-hart bang voor was. Alvarez kopte een bal uit zijn strafschopgebied en die kwam voor de voeten van verdediger Pröpper, die niet aarzelde en verwoestend uithaalde… 1-1! Ajax werd afgestraft voor het slappe en zeer slordige spel. Danilo was er in de 94e minuut heel dichtbij, toen hij de bal goed naar de hoek kopte, maar Unnerstall de bal knap kon redden. En die redding was cruciaal, want daarmee redde hij een punt voor Twente en daarmee ook direct puntverlies voor Ajax.