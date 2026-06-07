Weer een Ajax-talent richting Cambuur: "Mag je toeval noemen, maar"

SC Cambuur heeft opnieuw zaken gedaan met Ajax. Na Lucas Jetten maakt ook Skye Vink de overstap naar Leeuwarden. De 19-jarige aanvaller heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij de promovendus, die bovendien een optie heeft bedongen voor een extra seizoen.

Vink gold de afgelopen jaren als een van de aanvallers uit de jeugdopleiding van Ajax. De jeugdinternational doorliep de volledige opleiding op De Toekomst en kwam afgelopen seizoen dertig keer in actie voor Jong Ajax. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en drie assists.

In Leeuwarden zijn ze overtuigd van de kwaliteiten van de aanvaller. Technisch manager Lars Lambooij ziet duidelijke overeenkomsten met andere spelers die vanuit Amsterdam naar Cambuur kwamen. "Dat dit twee keer in korte tijd het geval is mag je toeval noemen, maar het is natuurlijk wel zo dat beide spelers over een uitstekende basis beschikken na het doorlopen van de jeugdopleiding van Ajax."