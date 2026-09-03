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Wéér geen transfer voor Wijndal: "Pijnlijk voor hem en Ajax"

Max
bron: Voetbal International
Owen Wijndal baalt
Owen Wijndal baalt Foto: © MTB-Photo

Owen Wijndal is nog altijd speler van Ajax. De linksback leek op Deadline Day te vertrekken uit Amsterdam, maar opnieuw ging er een streep door een transfer.

Ajax en Wijndal waren akkoord over een contractontbinding. "Het was gelukt, Owen Wijndal zou vertrekken. Hij liep al zolang rond bij Ajax, terwijl hij eigenlijk geen toekomst heeft", stelt Freek Jansen in een video-item van Voetbal International. "De inkt was nog niet eens droog of er kwam al naar buiten dat hij helemaal niet weg zou gaan."

Wijndal zit al lange tijd op een dood spoor bij Ajax. "Hij had ook al afscheid genomen en zijn spullen meegenomen. Het was klaar bij Ajax. Hij zou naar een mooie club in een top 5-competitie gaan. We weten nog steeds niet welke club. Ik denk dat dat in de komende dagen wel naar buiten komt", vervolgt Jansen. 

De linksback heeft nog een contract tot volgende zomer bij Ajax. "Het is pijnlijk. Allereerst voor Wijndal zelf, want hij had zich verheugd op een transfer, maar voor Ajax is Wijndal ook al langere tijd het derde wiel aan de wagen. Al helemaal nu ze twee nieuwe linksbacks hebben gehaald, is zijn perspectief helemaal weg."

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