"Weet niet wat de gedachtegang van oud-keeperstrainer Farioli is"

"Zoals Farioli graag wil spelen, mis je 'm wel. Farioli gaat volkomen uit van controle. Hij wil eerst controle hebben, dat moet eerst verzorgd zijn voordat je überhaupt nog maar kan denken aan druk zetten op de helft van de tegenstander. Daar speelt Henderson een cruciale rol in", merkt Kooke op in de NOS Voetbalpodcast.

Henderson is niet de enige die gemist wordt, benadrukt Arman Avsaroglu. “En niet alleen hij. Ook Baas, die veel speelde, is er al een tijdje niet, die gaat dit seizoen ook niet meer spelen. Ook Pasveer is er niet. Die ballen die Matheus pakt waren goed, maar Pasveer is best wel belangrijk geweest dit seizoen voor die hele organisatie van Ajax. Dat hij straks tegen NEC zeer waarschijnlijk weer terug is, gaat ze denk ik ook wel helpen. Dus als je zo'n groot deel van je as mist, dan kan dit ook wel eens gebeuren.”

Jeroen Elshoff mengt zich in het gesprek: "Volgens mij is Pasveer terug, maar nog niet helemaal." Avsaroglu vult aan: "Ze hadden die wedstrijd tegen NEC echt in hun hoofd als de terugkeerwedstrijd." Arno Vermeulen vraagt zich vervolgens hardop af: "Jullie zeggen: hij gaat de laatste wedstrijden gewoon keepen, is dat een zekerheid?"

"Ik ben daar niet van op de hoogte, dat die keuze al gemaakt is", aldus Elshoff. Avsaroglu: "Ik ben er ook niet van op de hoogte, maar ik ga er wel een beetje vanuit. Waarom zou hij dat niet doen? Matheus heeft het naar behoren gedaan, maar heeft ook wel wat gekke momenten gehad. Pasveer heeft bijna het hele seizoen gekeept. Hij is nu terug van die blessure, ik hou hem opstellen. Maar ik weet niet wat de gedachtegang van oud-keeperstrainer Francesco Farioli is."