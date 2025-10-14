Het laatste Ajax Nieuws
Weghorst aangepakt: "Mag blij zijn dat hij geselecteerd wordt"
Wout Weghorst bij Oranje Foto: © BSR Agency
Willy van de Kerkhof is groot fan van Cody Gakpo. Het clubicoon van PSV vindt de aanvaller van Liverpool de beste aanvaller van Oranje.
Gakpo is regelmatig de gevaarlijkste man bij Oranje en was deze interlandperiode ook weer goed voor drie doelpunten. "Gakpo is de beste aanvaller die we in de afgelopen jaren hebben gehad", constateert Van de Kerkhof bij Omroep Brabant. "Memphis is een geweldige voetballer, maar Gakpo is de beste aanvaller."
De linksbuiten scoorde tegen Malta twee penalty's, maar die had Wout Weghorst ook graag willen maken. "Die Weghorst mag blij zijn dat hij geselecteerd wordt", zegt René van de Kerkhof. "Je kunt hem inbrengen als je achter staat om wat herrie te maken, maar een basisspeler is hij absoluut niet."
