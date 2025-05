Weghorst afgekraakt: "Nagenoeg alles stoort me aan Wappie Woutje"

Ronald Waterreus is blij dat PSV dit seizoen alsnog kampioen van Nederland is geworden. De voormalig profvoetballer, die zondag de ontknoping heeft gevolgd via NOS Radio Langs de Lijn, hoorde bovendien dat Wout Weghorst zijn emoties zondag niet de baas was en toont zich kritisch over de spits van Ajax.

"Zonder hem te zien, zag ik camerabeuker Wout Weghorst rond 16.15 uur voor me", blikt hij terug in zijn column op de website van de Limburger. "Ik dacht aan zijn tranen van een paar dagen eerder in Groningen en betrapte mezelf erop dat ik het hem, in tegenstelling tot zijn trainer Francesco Farioli, wel gunde dat zijn elftal de titel was misgelopen. Het theatrale, het wereldvreemde, het grote kind dat schuilt in dat lange mannenlijf; nagenoeg alles stoort me aan Wappie Woutje. Beelden van Etienne Vaessen spookten door mijn gedachten", aldus Waterreus.

"U weet wel, die FC Groningen-keeper die een vuistslag uitdeelde na de wedstrijd tegen Ajax. Hardop vroeg ik mezelf af waarom sommige mensen zijn gedrag blijven bagatelliseren, hem zelfs een soort heldenrol toeschrijven. Ik ken Etienne enigszins. Prima kerel is-ie, wanneer hij kalm is", benadrukt hij. "Maar op het veld is hij domweg een hooligan, die bij elk opstootje voorop staat. Als club schaam je toch kapot voor zo’n recidivist? En dan verlang je ondertussen dat fans op de tribune zich gedragen? Absurd. Echt, als ik het voor het zeggen zou hebben in Euroborg, had ik hem na woensdag onmiddellijk op non-actief gesteld. Hopelijk schorst de KNVB hem voor een flinke periode", besluit Waterreus.