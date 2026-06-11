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Weghorst ambitieus: "Ik ben lang van huis, 45 dagen tot de finale"

Joram
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst kijkt met veel vertrouwen uit naar het WK. De spits van Ajax denkt dat het Nederlands elftal een sterke selectie heeft en ziet kansen om ver te komen op het toernooi. In een interview met Ons Oranje vertelt hij dat de groep volgens hem genoeg kwaliteit heeft om mee te doen om de wereldtitel.

Voor Weghorst wordt het zijn tweede WK met het Nederlands elftal. De aanvaller heeft veel vertrouwen in de huidige selectie en benadrukt dat veel spelers wekelijks op het hoogste niveau actief zijn. Volgens hem zorgt dat voor extra geloof in een succesvol toernooi. "Ik denk dat we op dit moment echt een heel goede selectie hebben, die ook goed in balans is."

"Ook als je ziet waar iedereen speelt en de niveau-intensiteit waar ze het hele seizoen mee hebben gespeeld. Dat geloof en die overtuiging is daarin ook wel gegroeid." Volgens Weghorst is het doel binnen de selectie duidelijk. De spelers willen alles geven tijdens het WK en beseffen dat een toernooi als dit een unieke kans is om iets bijzonders te bereiken. "Ik ben lang van huis, 45 dagen gaat het ongeveer zijn tot de finale."

Weghorst vervolgt: "Dat is ook wel weer een korte periode als je het vergelijkt met een voetbalcarrière. Dat hebben we ook echt tegen elkaar gezegd: we moeten er echt voor zorgen dat we honderd procent gaan geven. Er is voor ons maar één doelstelling en dat is om wereldkampioen te worden."

Weghorst bereidt zich op zijn eigen manier voor op het WK. In aanloop naar het toernooi richt de spits zich volledig op zijn conditie en fitheid. Hij wil er zeker van zijn dat hij straks in topvorm aan de aftrap verschijnt. "Ik merk dat ik vlak voordat het toernooi begint, dat ik echt een beetje in een bubbel kom."

"Dat merk ik ook in de manier van trainen, op die manier echt topfit zijn. Het eten, het gewicht, droog willen zijn, dat je echt in die hele voorbereiding voelt dat je nergens iets hebt laten liggen. Ik geloof dat je het ultieme kan bereiken, als je ook het ultieme van jezelf vraagt", aldus Weghorst. 

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Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

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