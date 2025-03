Weghorst baalt: "Hij wilde het liefst elke drie dagen een scan"

Ajax neemt het zondagmiddag in Eindhoven op tegen PSV, maar trainer Francesco Farioli kan nog geen beroep doen op Wout Weghorst. De Italiaanse oefenmeester, die wel weer kan beschikken over Owen Wijndal, liet weten dat de aanvaller nog niet hersteld is van een gebroken teen.

"Hij heeft er alles aan gedaan en wilde het liefst elke drie dagen een scan om de vooruitgang te zien", vertelt Farioli op de website van NOS. "Het gaat de goede kant op, we hopen dat hij snel terug is, want hij kan van grote waarde zijn in de laatste wedstrijden van het seizoen", voorspelt hij.

Ajax heeft op dit moment een voorsprong van zes punten, maar Farioli tekent bij voorbaat niet voor een punt. "Wedstrijd per wedstrijd, jullie kennen mijn mantra. Maar mijn benadering van een wedstrijd verandert niet door de ranglijst. Een gelijkspel een goed resultaat voor ons? Nee, we gaan altijd voor het maximale. Er zijn nog 24 punten te behalen tot het einde van het seizoen. Andere wedstrijden zijn net zo belangrijk", besluit Farioli realistisch.