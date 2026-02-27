'Weghorst bekeek dit landhuis in Overijssel': "€ 1.875.000 k.k."

Wout Weghorst wordt in verband gebracht met een overstap naar FC Twente. De centrumspits van Ajax, die vanwege een aflopend contract na dit seizoen transfervrij kan vertrekken, zou zelfs al huizen aan het bezichtigen zijn in Overijssel. Dat valt te lezen op de website van Mannenzaken .

RealityFBI wist donderdag zelfs al te melden waar Weghorst heeft gekeken. "Wout zou zijn vizier hebben scherp gesteld op Goor. En nee, niet voor een simpel rijtjeshuis, maar voor een landgoed waar je de complete selectie van FC Twente kunt laten verdwalen. Als hij deze 'boerderij' binnensleept, is dat zijn meest lucratieve treffer van het jaar, zeker omdat het huis met flinke fiscale voordelen komt vanwege de Natuurschoonwet 1928."

Charlotte Wijnen is ook op onderzoek uitgegaan voor de website Ditjes en Datjes. "De woning ligt op de historische grond waar ooit kasteel Stoevelaar stond", schrijft ze. "Via een lange oprijlaan, verscholen achter een toegangshek, bereik je het landhuis dat wordt omringd door tuinen, weilanden, een bos en meerdere bijgebouwen. Binnen is het ingericht als ruim familiehuis. Op de bovenverdieping bevinden zich vier slaapkamers en twee badkamers. De masterbedroom beschikt over een balkon op het oosten en een luxe ensuite badkamer. Aan de veranda kan al vroeg in het voorjaar van de zon worden genoten."

Op de website van Drieklomp Makelaars en Rentmeesters is het volledige object te bekijken. Er staat een vraagprijs bij van € 1.875.000 kosten koper, maar daar krijg je dan ook flink wat voor terug. "Net als op veel landgoederen pronkt ook op Stoevelman een kolossale rode beuk: ooit een teken van rijkdom. Fleurige bloembedden lokken vlinders en bijen. Een groep arrogante ganzen houdt de wacht. De uitgestrekte landerijen verschaffen veel privacy. U zou een gedeelte van de grond kunnen verpachten aan boeren in de omgeving. Bent u paardenliefhebber? Er zijn 3 boxen aanwezig en een paardenbak. Aan u of u de immense schuur en kapschuur laat staan of ruimte maakt voor uw eigen dromen", valt te lezen in de uitgebreide beschrijving.