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'Weghorst beschermd door groep': "Blij dat media er niet altijd is"

Arthur
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal Foto: © BSR Agency

Denzel Dumfries heeft het opgenomen voor Wout Weghorst na de ophef die ontstond over een duel tijdens de training van het Nederlands elftal. Zondag verschenen beelden van de spits van Ajax, die hard in botsing kwam met Lutsharel Geertruida.

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Tijdens de training van zondag mocht de basisploeg van Oranje, samen met Crysencio Summerville, uitlopen na het duel met Zweden. Voor de wisselspelers gold dat niet: zij trainden intensief door. Weghorst liet daarbij opnieuw zijn fanatisme zien. De spits was scherp, scoorde meerdere keren, maar ging ook stevig door op de hakken van Geertruida, die daarbij kort pijn leek te hebben. Ernstig was het echter niet, want de verdediger stond een dag later gewoon weer op het trainingsveld.

Dumfries reageerde op het incident tijdens een persmoment en relativeerde de situatie. Hij zei: "Ik heb vandaag weer een goede training gezien. Ik zei voor de grap dat ik blij was dat de media er niet altijd bij waren op mijn training, dan had je een aardige compilatie gehad", zo ging Dumfries tijdens een persmoment lachend in op de situatie.

Daarna kwam hij specifiek terug op Weghorst. "Wout is een jongen die er altijd vol voor gaat en dat is zo belangrijk voor de groep. Dit soort momenten horen erbij. Ik vond het een heel normale trainingssituatie. Er was voor de rest ook niet veel aan de hand", zo luidde het oordeel van de Oranje-international.

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