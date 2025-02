Weghorst-blessure drama voor Ajax: "Beter gemiddelde dan Cruijff"

Wout Weghorst staat weken aan de kant met een gebroken teen. Als de statistieken erbij worden gepakt, is dat een enorm gemis voor Ajax. De spits is namelijk de beste invaller van de competitie, zo blijkt uit cijfers van de NOS .

Weghorst was met zijn doelpunten en assists al meerdere keren goud waard. Hij won tien punten voor Ajax. "Slechts twee spelers wonnen dit eredivisieseizoen meer punten voor hun club, maar Sem Steijn en Paxten Aaronson speelden allebei minstens dubbel zoveel minuten als Weghorst. Zij hadden dus veel meer tijd om belangrijke goals en assists te noteren.

Als invaller maakte hij vier goals en was hij twee keer de aangever bij een doelpunt. "Alleen AZ-speler Mexx Meerdink (6 goals) kan qua productiviteit tippen aan Weghorst. Meerdinks goals leverden echter niet zoveel punten op als die van Weghorst", valt te lezen op de site van de NOS. Ook als de aanvaller zelf niet scoort, heeft hij toch zijn waarde. Met hem binnen de lijnen, vallen er gemiddels meer doelpunten. "2,3 tegenover 1,7."

Weghorst heeft zich de afgelopen maanden dus bewezen als sleutelspeler bij Ajax. "Weghorst heeft voorlopig een beter doelpuntengemiddelde (een treffer per 113 minuten) dan illustere voorgangers als Luis Suárez (een treffer per 115 minuten) en Johan Cruijff (een treffer per 117 minuten)."