Weghorst boos over uitblijven strafschop: "Toch gewoon een penalty?"

Wout Weghorst was na afloop van Ajax-AZ zaterdagavond zichtbaar geïrriteerd over een moment in de eerste helft van. De spits van de Amsterdammers vond dat hij recht had op een strafschop na een duel met Peer Koopmeiners, maar zag zijn protesten genegeerd worden door scheidsrechter Jeroen Manschot.

Het incident vond plaats in de 25e minuut, bij een 1-0 achterstand voor Ajax. Volgens Weghorst werd hij in het strafschopgebied licht geraakt, maar genoeg om uit balans te raken. "Voor mijn gevoel tikt hij mijn linkerbeen weg. Dat is toch gewoon een penalty?", stelt de Ajax-routinier. "Hij tikt toch gewoon mijn voet weg. Ik voelde het direct."

De uitleg van de arbiter overtuigde de spits allerminst. "De scheidsrechter zei: hij schampt hem er heel licht langs. Ik ben echt niet van de schwalbes, maar als je het mij vraagt is dit een penalty", aldus Weghorst, die het onbegrijpelijk vond dat de VAR niet ingreep bij het moment.