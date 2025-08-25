Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Weghorst botst met journalist: "Wat denk je? Het gaat lekker zo"

Amber
bron: Persconferentie
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst kon zondagavond zijn lach niet inhouden tijdens de persconferentie van Ajax. Clubwatcher Johan Inan stelde hem meerdere vragen, maar het gesprek verliep soms ongemakkelijk.

Inan vroeg of Weghorst hetzelfde doel voor ogen heeft als vorig seizoen, toen hij hardop uitsprak dat Ajax kampioen moest worden. "Wat denk je?", klonk het licht geïrriteerd. "Ja, ik vermoed van wel", antwoordde Inan. Weghorst reageerde direct: "Ja, nou, daar heb je je antwoord. De landstitel en niks minder."

Het gesprek ging vervolgens over het Nederlands elftal. "Eigenlijk ben jij de enige spits van Oranje die nu op dreef is. Vind jij dan ook dat jij de komende interlandperiode moet starten?" vroeg Inan. Weghorst lachte opnieuw: "Wat denk je? Het gaat lekker zo. Het is vragen naar de bekende weg. Maar als ik eerlijk ben, vind ik dat elke week. Elke wedstrijd wil je starten. Natuurlijk is daarin ook de hiërarchie duidelijk. Ik weet natuurlijk ook wat Memphis Depay voor het Nederlands elftal heeft betekend en nog steeds betekent."

Tot slot sprak Inan over een mogelijk vertrek van Brian Brobbey bij Ajax. "Vanuit de club galmt ook een beetje door dat het helemaal nog geen uitgemaakte zaak is dat er dan een vervanger komt voor Brobbey. Klinkt dat voor jou als muziek in de oren of zeg je, ik heb liever dat er een concurrent bij wordt gehaald?" Weghorst: "Wat een goede vragen stel jij vandaag, jeetje. Ja, je hebt mooie vragen. Uiteindelijk is het niets wat aan mij is, ook niet wat bij mij ligt. Ik denk dat bij een club als Ajax concurrentie hoort, op welke positie dan ook. Die beslissing ligt bij andere mensen binnen de club."

