Weghorst de dupe: "Zo’n moment dat Oranje schreeuwde om Weghorst"
Johan Derksen heeft geen goed woord over voor het wisselbeleid van Ronald Koeman tijdens het duel tussen Nederland en Japan. Hij vindt dat niet Memphis, maar Wout Weghorst in het veld had moeten komen voor Donyell Malen.
"In mijn ogen heeft Koeman gefaald. Je speelt op een gegeven moment een hele moeilijke wedstrijd tegen Japan. Ze kwamen er over de grond niet doorheen en dan krijg je een slaapverwekkende wedstrijd. Dan heb je Wout Weghorst meegenomen om te forceren, maar die zet je dan niet in op het moment dat dat moet", zegt Derksen bij Groeten uit Grollo de podcast.
Dat Depay in mocht vallen, begrijpt hij niet. "Het lievelingetje, de heiligverklaarde Memphis, moest erin, die een paar maanden niet gespeeld heeft en helemaal geen snelheid in de benen heeft. Je neemt Weghorst met een reden mee en dat is als je er niet doorheen komt en iets wilt forceren. Dit was de ideale wedstrijd daarvoor."
Derksen vindt dat Koeman de reden is dat Oranje punten heeft laten liggen tegen Japan. "De wissel van Memphis sloeg helemaal nergens op. Malen heeft loopvermogen en Memphis loopt geen meter. De hele snelheid was uit de voorhoede. Het is een verkeerde inschatting geweest van Koeman. Hij heeft dat gelijkspel geregeld."
Ook vond de analist dat Weghorst zich goed leende voor het duel. "Weghorst is geen ideale voetballer en hij hoort niet in het Nederlands elftal. Maar hij heeft specifieke kwaliteiten die je in moet zetten als het niet lukt. Dit was zo’n moment dat Oranje schreeuwde om Weghorst, maar ze kregen Memphis en dat is een grote blunder van Koeman."
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