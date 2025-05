"Weghorst doet alsof zijn familie overleden is als hij verliest"

Johan Derksen heeft weinig vertrouwen in het huidige Ajax. Volgens de analist is de ploeg niet sterker dan de meeste andere Eredivisie-teams. Daarnaast vindt hij ook dat de club vooral voorin kwaliteit ontbeert.

"Die trainer (Francesco Farioli, red.) kun je één ding nageven, dat ze fit zijn en ze hebben een goede instelling. Beter voetballen kunnen ze niet en dat kan hij ze ook niet leren. Eigenlijk is Ajax niet beter dan elke club uit het linkerrijtje", is Derksen fel over de Amsterdammers bij Vandaag Inside. Tafelgenoot Valentijn Driessen gaat nog wat verder. "Ook niet dan alle clubs uit het rechterrijtje."

Derksen spreekt zich ook duidelijk uit over de spitsen van de Amsterdammers, die volgens hem niks brengen. "Ajax heeft ook twee spitsen. Brobbey (Brian red.) scoort nooit, dus daar heb je niks aan. En Weghorst (Wout red.) kun je niet de hele wedstrijd opstellen, dus daar heb je eigenlijk ook niets aan. Ze hebben dus eigenlijk helemaal geen spits. Weghorst doet ook net alsof zijn hele familie overleden is als hij verliest."