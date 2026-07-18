Weghorst doet boekje open: "Dat zei ik ook bij zijn afscheid"

Wout Weghorst kijkt nog altijd met veel teleurstelling terug op de misgelopen landstitel met Ajax. In een interview met De Telegraaf vertelt de inmiddels naar FC Twente vertrokken spits dat hij moeite heeft met de manier waarop Francesco Farioli destijds met de titelstrijd omging.

De aanvaller geeft toe dat het mislopen van het kampioenschap hem nog steeds bezighoudt. "Ik kan er nog steeds moeilijk over praten", zegt Weghorst. Ajax leek lange tijd op weg naar de landstitel, maar zag een comfortabele voorsprong op PSV alsnog verdwijnen. Farioli sprak zich gedurende het seizoen nooit openlijk uit over het kampioenschap, iets waar Weghorst achteraf kritisch op terugkijkt.

"Dat waren ook mijn laatste woorden bij zijn afscheid: de wil om te winnen moet altijd groter zijn dan de angst om te verliezen", vertelt de spits. "Natuurlijk wilde iedereen kampioen worden. Maar ik geloof heel erg in mindset. Als je er echt van overtuigd bent dat je kampioen wordt, dan straal en spreek je dat ook uit. Achteraf denk ik dat de angst de titel te verspelen groter was dan de overtuiging kampioen te worden."