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Ajax historie & oud-spelers

'Weghorst draait sentiment om': "Begon moeizaam door Ajax-pyjama"

Bjorn
Wout Weghorst bedankt de FC Twente-supporters
Wout Weghorst bedankt de FC Twente-supporters Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-spits Wout Weghorst heeft de supporters van FC Twente helemaal achter zich gekregen na zijn vier doelpunten tegen Excelsior. Dat meent verslaggever Tom Knipping van Voetbal International.

"Voor het zesde jaar op rij draait FC Twente goed mee in de subtop", schrijft Knipping in het weekblad. "Erik ten Hag wil graag de volgende stap zetten, ook mentaal. Zondag werd met liefst 0-9 uitgehaald bij Excelsior, met een hoofdrol voor de verschilmaker die afgelopen zomer van Ajax werd gehaald: Wout Weghorst."

"De spits verdubbelde in Kralingen zijn seizoensproductie, dankzij vier treffers", vervolgt Knipping, die meent dat de FC Twente-supporters nu anders naar de spits uit Borne kijken. "Zijn verhouding met supporters begon moeizaam door het Ajax-pyjamaverhaal van destijds, maar dat sentiment heeft hij inmiddels omgedraaid", besluit de journalist.

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