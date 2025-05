Weghorst duidelijk geraakt: "Wat ik vandaag het lastigste vond"

Wout Weghorst is zichtbaar aangeslagen na het mislopen van de landstitel met Ajax. In gesprek met de NOS krijgt de spits het meerdere keren te kwaad, maar benadrukt hij dat hij 'supertrots' is.

Ajax versloeg zondag FC Twente met 2-0, mede door een treffer van Weghorst, maar die zege was zonder waarde. PSV won met 1-3 van Sparta en stelde daarmee de landstitel veilig. Voor Weghorst is de teleurstelling groot. "Ik heb alles gegeven", zegt de spits, die toegeeft 'supergespannen' te zijn geweest.

"Wat ik vandaag het lastigste vond is dat je...", vervolgt Weghorst, terwijl de emoties hem zichtbaar overmannen. "We hadden het niet meer in eigen hand. Dan ben je echt afhankelijk. Ik zei vandaag ook thuis: als het zo mag zijn, dan mag het zo zijn. Het mocht vandaag niet zo zijn. Het is superjammer dat het niet gelukt is. De vragen zullen nog heel lang blijven. Dit zijn de kutste momenten."

Toch overheerst trots bij de spits. "Ik ben supertrots dat ik speler van Ajax ben", zegt hij. "Ik heb ook nog nooit meegemaakt dat in één week zoveel mensen tegen één club zijn. Daarin voel ik wel heel veel herkenning als persoon. Dat maakt we echt wel een heel trotse Ajacied."

"Ook ben ik supertrots dat ik…", valt Weghorst weer stil, "als jongen uit Borne voor deze club mag spelen en zo belangrijk heb kunnen zijn dit seizoen. Het is voor mij heel moeilijk geweest. Je hoopt elke week weer dat je mag beginnen en uiteindelijk voelde ik ook dat deze rol voor mij werkte. Met de fans, die er altijd waren en ons steunden. Ze hebben het heel vaak voor elkaar gekregen om ons toch de overwinning te bezorgen."

"Ik wil niet alleen te veel over mezelf praten, maar dit interview betrek je natuurlijk wel op jezelf. Ik merk vooral dat ik supertrots ben om speler van Ajax te zijn. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar, want ook dan is er maar één doelstelling", slaat Weghorst op de landstitel.