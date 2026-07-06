Weghorst eerlijk over stap naar FC Twente: "Zocht zelf contact"

In gesprek met het clubkanaal van FC Twente blikt Weghorst terug op het traject dat uiteindelijk leidde tot zijn transfer. "Het is natuurlijk iets wat ook al een langere tijd speelt. Uiteindelijk had ik voor twee jaar bij Ajax getekend. En ik heb wel gezegd dat ik graag bij FC Twente wil spelen." "Uiteindelijk heb ik na anderhalf jaar zelf contact gezocht met Dominique Scholten. Ik heb twee jaar terug ook contact gehad, toen met Arnold Bruggink en Jan Streuer. Toen heb ik aangegeven dat als we nog een keer een bakkie koffie kunnen doen, dan graag. Ondanks alles wat is gezegd of geschreven is het nog steeds iets wat ik graag wil."

Volgens Weghorst werden daar de eerste stappen gezet richting zijn terugkeer. "Daar zijn de eerste stapjes eigenlijk gemaakt en toen kwam Erik ten Hag terug bij FC Twente. Uiteindelijk is alles gevallen op een manier die super kloppend was. Ook is er een trainer (John van den Brom) waar je natuurlijk eerder mee hebt gewerkt."