Weghorst eerste spits bij Oranje? "Je kan alles van hem vinden"

Het Nederlands elftal speelt begin volgende maand de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen. Aanstaande vrijdag, 29 augustus, maakt Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend. De grote vraag is wie er in de wedstrijden in de spits gaat staan.

"Wie is de derde spits van het Nederlands elftal?", vraagt Wytse van der Goot aan tafel bij Rondo. Ruud Gullit noemt de naam van Mexx Meerdink, Khalid Boulahrouz wijst naar Emanuel Emegha. "Dat is ook een goede speler", zegt hij.

Wout Weghorst is een van de weinige Oranje-spitsen die een basisplaats heeft bij zijn club. "Die scoort altijd, ook bij het Nederlands elftal scoort hij", zegt Gullit in het Ziggo Sport-programma. "Dan is dat je beste spits. Je kan alles van Weghorst vinden, maar als hij scoort, is dat je beste spits op dit moment."