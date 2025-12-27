Weghorst en Klaasen darten tegen profdarters: "Hij gooide zo recht"

Ajax deelde net na Kerstmis een opvallende video op de clubkanalen. Hierin nemen spelers Wout Weghorst en Davy Klaassen het op tegen topdarters Gerwyn Price en Ross Smith. Voor de Nederlanders was het geen eenvoudige opgave.

Ze gingen namelijk een potje darten tegen echte grootheden. Price is voormalig wereldkampioen, terwijl Smith de Europese titel in zijn prijzenkast heeft staan. Beiden zijn inmiddels niet meer actief op het huidige WK darts; Price verloor kansloos van Wesley Plaisier en Smith ging onderuit tegen Andrea Harrysson.

In de video, die enkele maanden geleden is opgenomen, speelt Weghorst samen met Smith, terwijl Klaassen samen met Price het andere duo vormt. De middenvelder weet meteen de lachers op zijn hand te krijgen door te grappen dat hij een koptelefoon wil dragen, verwijzend naar een moment waarop Price dat op het WK deed.

De eerste leg ging naar het duo Smith en Weghorst, en ook leg twee werd overtuigend door hen gewonnen. Ze hadden nog maar één leg nodig om te winnen, maar Klaassen en Price kwamen nog even terug. In de vierde leg was het uiteindelijk Weghorst die de beslissende pijl in de dubbel gooide, waarmee hij samen met Smith het AFC Ajax Darts Toernooi 2025 op zijn naam schreef.

Weghorst kreeg daarbij complimenten van zijn teamgenoot. "Echt heel goed", zei Smith over zijn worp. "Hij gooide zo recht, zelfs als hij mis gooide scheelde het niet veel." Klaassen en Price waren minder tevreden over hun eigen spel. "We hadden een slechte dag, laten we het daar op houden", aldus Klaassen, lachend toevoegend: "Er stond ook een windje."

Momenteel kampt Weghorst met een blessure; hij raakte eerder deze maand geblesseerd tijdens het duel met Fortuna. Klaassen is aanvoerder van Ajax, dat onder Fred Grim, sinds het vertrek van John Heitinga, langzaam weer opkrabbelt in de Eredivisie na een moeizame seizoensstart.