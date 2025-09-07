Weghorst en Nederlands elftal winnen ternauwernood van Litouwen

Het Nederlands elftal heeft zondagavond ternauwernood gewonnen op bezoek bij Litouwen. In Kaunas kwam Oranje in de eerste helft op een 0-2 voorsprong, gaf die nog voor rust volledig weg, maar trok het duel uiteindelijk met 2-3 naar zich toe. Ajax-spits Wout Weghorst mocht in de slotfase van de wedstrijd invallen.

In de elfde minuut opende Memphis Depay de score. Dankzij dit doelpunt gaat de spits nu alleen aan kop op de topscorerslijst aller tijden van het Nederlands elftal en laat hij Robin van Persie achter zich. Een klein half uur later verdubbelde Quinten Timber de marge met de 0-2.

Toch ging het vlak voor rust mis. In de 36ste minuut maakte Gineitis de aansluitingstreffer namens Litouwen, waarna Girdvainis in de 43ste minuut profiteerde van slap verdedigen en de 2-2 binnen werkte.

Na de pauze bleef Nederland de betere ploeg en kwam het terecht opnieuw op voorsprong. In de 64ste minuut kopte Depay de 2-3 binnen na een voorzet van Denzel Dumfries. In het restant van het WK-kwalificatieduel werd er niet meer gescoord. Door de overwinning blijft Oranje koploper in de poule, met drie punten voorsprong op Polen en Finland, die het later op zondag tegen elkaar opnemen.

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij (62' J. Timber), Van Dijk, Aké (62' Van de Ven); Schouten, Reijnders (62' Steijn), Q. Timber; Malen (88' De Ligt), Memphis (83' Weghorst), Gakpo.