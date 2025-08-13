Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Weghorst gaat viraal na nepbericht: "Verdrietig en zorgwekkend"

Rik Engelbertink
bron: TC Tubantia
Ajax Fandom Weghorst post
Ajax Fandom Weghorst post Foto: © Facebook

Wout Weghorst heeft volgens de Facebookpagina van Ajax Fandom een 7-jarig jongetje dat in het ziekenhuis vecht tegen een hersentumor bezocht. In de reacties wordt Weghorst geprezen om zijn liefdadigheidsactie, maar Weghorst was hier zelf nooit aanwezig. 

Dat zocht Tubantia uit. De Facebook-post leverde tienduizenden likes en hartverwarmende reacties op. "Een 7-jarige jongen die vecht tegen een kwaadaardige hersentumor uitte een laatste wens: hij wilde zijn held Wout Weghorst bellen", zo luidt het Facebookbericht van Ajax Fandom.

Volgens het verhaal zou liefdadigheidsorganisatie Make-A-Wish verbonden zijn aan de post; Weghorst kwam via een wens van de jongen naar het ziekenhuis. Weghorst was echter nooit in in het ziekenhuis. Terwijl ook Make-A-Wish verontwaardigd is: "Dit verhaal is volledig fictief en niet afkomstig van Make-A-Wish."

"Wij vinden het verdrietig en zorgwekkend dat onze naam en die van Wout Weghorst op deze manier zonder toestemming worden gebruikt", zegt Jorine Sieperda. "Ons werk draait om het vervullen van echte, onvergetelijke wensen van ernstig zieke kinderen, met oprechte aandacht en respect."

Make-A-Wish wil het artikel dan ook zo snel mogelijk offline zien. "Nepcontent zoals deze kan dat bijzondere werk ondermijnen. We hebben de betreffende partij gevraagd het artikel te verwijderen en onderzoeken verdere stappen."

