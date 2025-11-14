Weghorst gecomplimenteerd: "Had ik drie jaar geleden niet gedaan"

Rafael van der Vaart geeft toe op een andere manier naar voetbal te kijken dan een paar jaar geleden. Collega-analist Pierre van Hooijdonk legt uit waarom de oud-international in eerste instantie niet kon genieten van een speler als Ajacied Wout Weghorst.

"Hij wil spelers zien die het allemaal geen moeite kost, die achteloos de leukste dingen doen", wordt Van Hooijdonk geciteerd door Helden. "Zijn ze linksbenig dan wordt-ie bijna orgastisch blij. Hij vindt Luuk de Jong en Guus Til niks als voetballer. Dat zijn juist degenen die ik extra waardeer, omdat ze er zoveel voor doen om zover te komen."

"Toen ik begon als analist was ik erg gefocust op puur talent", reageert Van der Vaart. "Met de jaren ben ik in gaan zien dat je ook op een andere manier heel belangrijk kunt zijn als speler. Pierre heeft me geleerd om op die manier naar spelers te kijken."

"Ik ben enorm van Luuk de Jong gaan houden en heb ik veel bewondering gekregen voor Til. Ik geef nu wel eens een compliment aan Wout Weghorst om zijn geweldige inzet, nou, dat had ik drie jaar geleden niet gedaan", besluit hij lachend.