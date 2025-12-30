Weghorst geeft duidelijkheid over terugkeer: "Het kan snel gaan"

Wout Weghorst werkt toe naar een mogelijke rentree in de derde ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. De geblesseerde Ajax-spits hoopt het uitduel met AZ te halen, al durft hij niet te zeggen of dat een realistische doelstelling is.

Sinds 6 december staat Weghorst aan de kant met een enkelblessure. De aanvaller liep het letsel op in de eerste helft van het competitieduel tussen Fortuna Sittard en Ajax, nadat hij onderuit werd gehaald door Shawn Adewoye. Sindsdien kwam hij niet meer in actie, al maakt hij inmiddels duidelijke stappen in zijn herstel.

"Het gips is er nu af. Ik heb op softgips gelopen omdat ik mijn enkelband helemaal had afgescheurd. Het is wel een pittige blessure eigenlijk, ja", vertelde Weghorst in de studio van Viaplay. "Ik kan nu in ieder geval zonder pijn lopen, en darten, haha. Het is een goed teken dat het iets sterker geworden is en als het straks weer goed gaat, dan gaan we naar het veld en kan het snel gaan."

Ajax hervat het seizoen 2026 met een uitwedstrijd tegen Telstar in de Eredivisie, maar die wedstrijd heeft Weghorst niet aangemerkt als moment voor zijn comeback. "In de week van 11 januari is gelijk de beker, met AZ-uit, die is belangrijk. Dus het is de doelstelling om dat te kunnen halen. Of dat realistisch is? Dat weet ik niet. Maar we hopen het te kunnen halen", aldus de spits, die eerder die middag ook zijn mening gaf over de aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur bij Ajax.