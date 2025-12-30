Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst geeft duidelijkheid over terugkeer: "Het kan snel gaan"

Arthur
Wout Weghorst heeft veel pijn
Wout Weghorst heeft veel pijn Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst werkt toe naar een mogelijke rentree in de derde ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. De geblesseerde Ajax-spits hoopt het uitduel met AZ te halen, al durft hij niet te zeggen of dat een realistische doelstelling is.

Sinds 6 december staat Weghorst aan de kant met een enkelblessure. De aanvaller liep het letsel op in de eerste helft van het competitieduel tussen Fortuna Sittard en Ajax, nadat hij onderuit werd gehaald door Shawn Adewoye. Sindsdien kwam hij niet meer in actie, al maakt hij inmiddels duidelijke stappen in zijn herstel.

"Het gips is er nu af. Ik heb op softgips gelopen omdat ik mijn enkelband helemaal had afgescheurd. Het is wel een pittige blessure eigenlijk, ja", vertelde Weghorst in de studio van Viaplay. "Ik kan nu in ieder geval zonder pijn lopen, en darten, haha. Het is een goed teken dat het iets sterker geworden is en als het straks weer goed gaat, dan gaan we naar het veld en kan het snel gaan."

Ajax hervat het seizoen 2026 met een uitwedstrijd tegen Telstar in de Eredivisie, maar die wedstrijd heeft Weghorst niet aangemerkt als moment voor zijn comeback. "In de week van 11 januari is gelijk de beker, met AZ-uit, die is belangrijk. Dus het is de doelstelling om dat te kunnen halen. Of dat realistisch is? Dat weet ik niet. Maar we hopen het te kunnen halen", aldus de spits, die eerder die middag ook zijn mening gaf over de aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur bij Ajax.

 

Gerelateerd:
José Miguel González Martín del Campo

'Opvolger Grim gesignaleerd in Italië': "Hij staat er heel goed op"

0
Andries Jonker

Jonker compleet genegeerd door Ajax: "Alleen zij belden niet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd