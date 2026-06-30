Weghorst: "Geen moment gedacht dat we naar huis zouden gaan"
Wout Weghorst heeft emotioneel gereageerd op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. De spits van Oranje kon na de verloren strafschoppenreeks tegen Marokko zijn tranen niet bedwingen en sprak over het mislopen van zijn grote droom.
"Ik voel teleurstelling, het is super jammer", begint Weghorst bij SBS6. "Het was voor ons allemaal het grote doel en voor mij persoonlijk was het mijn grote droom. Ik had er geen moment rekening mee gehouden dat we vandaag naar huis zouden gaan."
De spits voelde tijdens de wedstrijd juist dat Oranje op de goede weg was. "Het wedstrijdplan was klaar voor vandaag, hoe we het wilden aanpakken. Dan kom je wat dieper in de tweede helft op voorsprong. Ik denk dat we na die 1-0 goed staan. We gingen wel wat achteruit, maar dat is ook wel iets wat automatisch gebeurt."
Na afloop overheerst de teleurstelling. "Ik heb geen moment gedacht: we gaan naar huis… Ik heb mezelf geen moment de kans gegeven om daar over na te denken. Dan ga je die penalty’s in en dan weet je dat het een loterij is. Uiteindelijk moet je je verantwoordelijkheid pakken vind ik en dat heeft een ieder geprobeerd die hem neemt. Daar komt zoveel druk bij kijken, dat kan je niet omschrijven."
Weghorst nam zelf ook een strafschop en geeft toe dat hij twijfelde. "Dat zijn de momenten waar de meeste druk op komt als voetballer, de meeste spanning. Je denk zelf ook vijf, zes keer: zal ik hem wel nemen? Zal ik het maar niet doen? Er gaat best wel veel door je heen. Het is gewoon echt super jammer."
De kersverse FC Twente-spits beseft bovendien dat zijn kans op een wereldtitel definitief voorbij is. "Ik word al 34 deze zomer, dus voor mij was het de laatste kans op deze gouden beker. Dat is iets dat voorbij vliegt en dat besef heb je wel. Je wil zo graag iets doen wat in ons land nog niet was gelukt. Het is jammer dat het voor ons land weer niet is gelukt."
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