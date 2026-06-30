Weghorst: "Geen moment gedacht dat we naar huis zouden gaan"

Wout Weghorst heeft emotioneel gereageerd op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. De spits van Oranje kon na de verloren strafschoppenreeks tegen Marokko zijn tranen niet bedwingen en sprak over het mislopen van zijn grote droom.

"Ik voel teleurstelling, het is super jammer", begint Weghorst bij SBS6. "Het was voor ons allemaal het grote doel en voor mij persoonlijk was het mijn grote droom. Ik had er geen moment rekening mee gehouden dat we vandaag naar huis zouden gaan."

De spits voelde tijdens de wedstrijd juist dat Oranje op de goede weg was. "Het wedstrijdplan was klaar voor vandaag, hoe we het wilden aanpakken. Dan kom je wat dieper in de tweede helft op voorsprong. Ik denk dat we na die 1-0 goed staan. We gingen wel wat achteruit, maar dat is ook wel iets wat automatisch gebeurt."

Na afloop overheerst de teleurstelling. "Ik heb geen moment gedacht: we gaan naar huis… Ik heb mezelf geen moment de kans gegeven om daar over na te denken. Dan ga je die penalty’s in en dan weet je dat het een loterij is. Uiteindelijk moet je je verantwoordelijkheid pakken vind ik en dat heeft een ieder geprobeerd die hem neemt. Daar komt zoveel druk bij kijken, dat kan je niet omschrijven."