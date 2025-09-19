Weghorst gefrustreerd: "Mij wisselen? De Harry Kane van Ajax?"

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale en Henk Spaan heeft op de website van Het Parool een '4' gegeven als rapportcijfer voor trainer John Heitinga. De voetballiefhebber stoorde zich aan de tegengoals in de Johan Cruijff Arena.

"In de 81ste minuut, het stond 0-2 door twee kopdoelpunten van Thuram uit corners, hij versloeg Klaassen tweemaal in de lucht, werd er weer een corner genomen door Calhanoglu", blikt hij terug op de website van Het Parool. "Weer won Thuram van Klaassen, deze keer ging de bal over de lat. Niemand op de bank deed wat na het eerste doelpunt al had moeten gebeuren: ingrijpen. Ergernissen overal in het land", zucht Spaan.

"Ook ergernis op het veld", constateert hij. "Weghorst werd gewisseld. Het hoofd sprak boekdelen. ‘Wat? Mij wisselen? De Harry Kane van Ajax?’ Geërgerde aftocht. Dolberg kwam erin, volgens de verslaggever een ‘ijskonijn’. Tevens kon hij de bal aannemen en doorkoppen naar een medespeler. Dat waren we niet gewend. Ergernis even weg. Intussen heel veel ergernis op sociale media, waar een oud filmpje van Kroes rondging. Het was niet de bedoeling dat een Ajaxtrainer dure aankopen op de bank zette", besluit Spaan over de invalbeurten van Oscar Gloukh en Raul Moro.