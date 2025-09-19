AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst gefrustreerd: "Mij wisselen? De Harry Kane van Ajax?"

Niek
Wout Weghorst jaagt in de Johan Cruijff Arena
Wout Weghorst jaagt in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale en Henk Spaan heeft op de website van Het Parool een '4' gegeven als rapportcijfer voor trainer John Heitinga. De voetballiefhebber stoorde zich aan de tegengoals in de Johan Cruijff Arena. 

"In de 81ste minuut, het stond 0-2 door twee kopdoelpunten van Thuram uit corners, hij versloeg Klaassen tweemaal in de lucht, werd er weer een corner genomen door Calhanoglu", blikt hij terug op de website van Het Parool. "Weer won Thuram van Klaassen, deze keer ging de bal over de lat. Niemand op de bank deed wat na het eerste doelpunt al had moeten gebeuren: ingrijpen. Ergernissen overal in het land", zucht Spaan. 

"Ook ergernis op het veld", constateert hij. "Weghorst werd gewisseld. Het hoofd sprak boekdelen. ‘Wat? Mij wisselen? De Harry Kane van Ajax?’ Geërgerde aftocht. Dolberg kwam erin, volgens de verslaggever een ‘ijskonijn’. Tevens kon hij de bal aannemen en doorkoppen naar een medespeler. Dat waren we niet gewend. Ergernis even weg. Intussen heel veel ergernis op sociale media, waar een oud filmpje van Kroes rondging. Het was niet de bedoeling dat een Ajaxtrainer dure aankopen op de bank zette", besluit Spaan over de invalbeurten van Oscar Gloukh en Raul Moro. 

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Anass Salah-Eddine namens PSV

Anass Salah-Eddine verklaart: "Omdat ik PSV een mooie club vind"

0
Wesley Sneijder

Sneijder baalt van tactiek Ajax: "Dat vond ik heel opmerkelijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd