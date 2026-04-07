2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
'Weghorst gelinkt aan Portugese topclub': "Heerlijke combinatie"

Bjorn
bron: Het Parool
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst kreeg zaterdagavond weer de schijnwerpers op zich gericht bij het duel tussen Ajax en FC Twente. De spits uit Borne wist voor het eerst sinds oktober weer te scoren voor Ajax en deed dat tegen zijn mogelijk toekomstige werkgever FC Twente. Er zijn echter meerdere kapers op de kust voor de aanvaller.

Jop van Kempen, die Ajax volgt voor Het Parool, weet dat er ook buitenlandse interesse is. Hem viel zaterdag wel iets op aan het juichen van Weghorst. "Wout had zich bij Ajax een juichgebaar aangemeten dat de fans moest behagen: een X", schrijft Van Kempen voor Het Parool. "Een referentie naar het Andreaskruis, waar Amsterdam er drie van in het stadswapen heeft. Kijk de oude beelden maar terug. Als Wout scoorde en juichte, maakte hij zo'n kruis."

"Maar tegen Twente deed Wout dat dus niet", vervolgt hij. "Na zijn fraaie goal tegen Twente was de trots van zijn gezicht af te scheppen, maar hij maakte geen X. Aha, dacht ik. Een teken. Geen X voor de Ajax-fans, want dat valt slecht bij de fans van Twente. Want ik ben ervan overtuigd dat Wout over dat soort dingen nadenkt."

Weghorst leek twee jaar geleden al op weg naar FC Twente, de club waar hij vroeger op de tribune stond. "Vervolgens tekende hij doodleuk voor Ajax, waar hij vertelde hij dat hij vroeger in een Ajax-pyjama sliep. Van dat opportunisme houden ze op Vak-P niet zo", aldus Van Kempen, die benieuwd is waar Weghorst komend seizoen speelt.

"Wout wikt en weegt over zijn toekomst. Twente lonkt, maar ik hoorde dat ook enkele buitenlandse clubs in hem geïnteresseerd zijn, waaronder Benfica. Daar is José Mourinho nu trainer. Wout en José, dat lijkt me een heerlijke combinatie", besluit hij.

