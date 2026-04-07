'Weghorst gelinkt aan Portugese topclub': "Heerlijke combinatie"

Wout Weghorst kreeg zaterdagavond weer de schijnwerpers op zich gericht bij het duel tussen Ajax en FC Twente. De spits uit Borne wist voor het eerst sinds oktober weer te scoren voor Ajax en deed dat tegen zijn mogelijk toekomstige werkgever FC Twente. Er zijn echter meerdere kapers op de kust voor de aanvaller.

Jop van Kempen, die Ajax volgt voor Het Parool, weet dat er ook buitenlandse interesse is. Hem viel zaterdag wel iets op aan het juichen van Weghorst. "Wout had zich bij Ajax een juichgebaar aangemeten dat de fans moest behagen: een X", schrijft Van Kempen voor Het Parool. "Een referentie naar het Andreaskruis, waar Amsterdam er drie van in het stadswapen heeft. Kijk de oude beelden maar terug. Als Wout scoorde en juichte, maakte hij zo'n kruis."

"Maar tegen Twente deed Wout dat dus niet", vervolgt hij. "Na zijn fraaie goal tegen Twente was de trots van zijn gezicht af te scheppen, maar hij maakte geen X. Aha, dacht ik. Een teken. Geen X voor de Ajax-fans, want dat valt slecht bij de fans van Twente. Want ik ben ervan overtuigd dat Wout over dat soort dingen nadenkt."