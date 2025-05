Weghorst gesteund na 'schandalig' filmpje: "Tranen waren oprecht"

"Dat zo'n groot bedrijf hem zo te kakken zet, daar vind ik wel van", begint Koevermans in de Voetbalkantine. "Deze tranen waren oprecht. Als je 32 bent, nog nooit kampioen geworden en dan gebeurt je dit… Terwijl hij net de 1-2 heeft gemaakt. Dat je op deze manier iemand belachelijk maakt, een groot bedrijf als HEMA, dat is werkelijk schandalig."

Koevermans leek in 2007 de landstitel voor het grijpen te hebben met AZ, maar verloor op de laatste speelronde van Excelsior. De oud-spits weet dus hoe Weghorst zich voelde na het 2-2 gelijkspel in de Euroborg. "Ik weet hoe het is om een titel te verliezen. Dat gevoel had hij nu. Hij verliest op dat moment in zijn hoofd de titel, die hij nog nooit heeft gepakt. Dan gaat hij naar binnen en wordt hij door zo’n bedrijf al HEMA belachelijk gemaakt."