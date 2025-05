Weghorst sprintte direct na het laatste fluitsignaal de kleedkamer in en dat zorgde voor veel verbazing. "Maar als hij theatraal op het veld gaat lopen huilen is het niet goed en nou sprint-ie naar binnen om daar misschien te gaan janken en dan is het ook niet goed", zegt RTV Oost-verslaggever Nico Wantia bij de podcast van De Oosttribune.

"Ik had serieus met hem te doen", vult collega Tijmen van Wissing aan over de spits uit het Twentse Borne. "Ik kan me heel goed indenken dat hij de rest van zijn leven elke dag hieraan gaat denken. Dit is een sportief trauma wat onverwerkt gaat blijven bij Weghorst. Dit is misschien zijn enige kans om landskampioen te worden en hij beleeft het zo intens. Wout Weghorst heeft hier de rest van zijn leven elke dag last van."

Ajax krijgt zondag tegen FC Twente nog een kans om de titel te pakken als PSV punten verspeelt bij Sparta Rotterdam. "Je weet natuurlijk nooit wat PSV gaat doen", beseft Wantia. "Die kunnen ook gewoon weer punten verspelen op Het Kasteel en dan gloort er misschien toch nog hoop voor Ajax. Tot nu toe gaat het niet zo best met de ploeg die de beste papieren heeft."